L’actor Eduard Fernández, premi honorífic

Eduard Fernández rebrà en esta 10a edició de la MICE el Premi Honorífic a la Trajectòria Professional de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu de València. Un guardó que atorga anualment el festival a referents de la indústria cinematogràfica, rebut en edicions anteriors per personalitats com Marisa Paredes, José Luis Cuerda o Hanna Schygulla, entre altres. Este premi vol agrair el treball que un professional com Fernández realitza des de fa molts anys, promovent la cultura i fent del cinema una ferramenta per canviar el món. Així ocorre amb un dels seus últims projectes, «Mediterráneo», pel·lícula que serà projectada durant esta edició i que conjuga realisme, emoció i solidaritat, en una denuncia de les morts de persones migrants a la mar.

L’actor català es troba en el millor moment de la seua carrera, acumulant interpretacions memorables i úniques en els darrers anys, com el seu paper de Pare Vergara a la sèrie «30 monedas» d’Álex de la Iglesia; la mimetització amb Millán-Astray a «Mientras dure la guerra» d’Alejandro Amenábar; o el fosc i maltractador pare de «La hija de un ladrón», dirigida per Belén Funes. Papers diferents, heterogenis i profunds que encimen l’actor al més alt del panorama interpretatiu actual. Tres Premis Goya i 13 nominacions que són, per a l’organització de la MICE, només l’inici d’una carrera amb encara un llarg recorregut per davant, i que continuarà pròximament amb l’últim treball d’Oriol Paulo «Los renglones torcidos de Dios», que Eduard Fernández coprotagonitzarà junt amb Barbara Lennie, amb l’estrena prevista en unes setmanes. Eduard Fernández assistirà a la gala inaugural de la MICE, que tindrà lloc el pròxim divendres 30 de setembre a l’auditori del CaixaForum de València, on rebrà l’homenatge. Eixe mateix dia, al matí, es projectarà la pel·lícula «Mediterráneo», amb la presència de Tono Folguera, productor del film, acompanyat per representants de l’ONG «Open Arms».