Les primeres supervivents

Ja han començat a nàixer les primeres tortugues marines procedents del niu que va posar una tortuga comuna (Caretta caretta) a la platja de Guardamar del Segura el passat 26 de juliol, l’únic registrat a Espanya esta temporada, i que constava d’un total de131 ous.

Quan apareix un niu de tortuga, com és habitual, una part es trasllada a l’Oceanogràfic de València on roman en la incubadora i es comprova la viabilitat dels ous. Així, després del període d’incubació, comencen a fer eclosió els ous.

En el cas d’este niu, únicament dos ous eren fèrtils —del total de 31 que es van traslladar a l’aquari— i, finalment, una tortuga va eixir i va aconseguir tirar avant.

La resta del niu, de 100 ous, va ser traslladat i roman en una platja custodiada per l’ONG Xaloc en l’Albufera i esta setmana ja ha nascut la primera.

Tots dos animals es troben ara en l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals de la Mar (ARCA), a l’Oceanogràfic, en un tanc especialment adaptat per a tortugues nounades, on ja han començat a rebre la seua primera alimentació i exercitar-se en habilitats natatòries i de busseig, dins de l’estratègia nacional per a la conservació i gestió d’estos nous esdeveniments que ocorren en les nostres costes.

Tornar a la mar

Les tortuguetes seguiran el protocol «head-starting», la finalitat del qual és aconseguir que guanyen la grandària, pes i habilitats suficients de natació, busseig i alimentació per a augmentar les possibilitats de supervivència i eludir a gran part dels seus depredadors naturals.

Les experiències dutes a terme fins ara permeten un gran optimisme, perquè els percentatges de supervivència d’estos animals en entrar a la mar estan entorn d’un 90 %, cosa que significa un èxit del programa, atés que s’estima que, en condicions naturals, només sobreviu a la seua entrada a la mar una tortuga de cada mil que naixen.

Per què es reubica el niu?

La traslocación de nius és una eina molt emprada en la gestió de zones d’implantació, principalment quan estos corren risc, bé per qüestions naturals (per exemple: marees vives) o antropogèniques (com platges molt turístiques per la compactació de l’arena provocada pel pas de gent, ombrel·les, màquines de neteja, etc.).

Donada la gran afluència turística de les platges i els pocs nius registrats, l’operativa és traslladar part del niu a la Fundació Oceanogràfic parell comprovar la viabilitat d’eclosió dels ous. Així, una part s’emporta a la incubadora de l’aquari valencià i l’altra al Parc Natural de l’Albufera, on existeix una platja que té l’accés restringit al públic general.

Amb això, i per a maximitzar les probabilitats d’èxit, es dividix el niu, de manera que, si una gran tempesta o qualsevol altre imprevist afectara el niu de platja, tindríem els ous de la incubadora i viceversa. A més, el fet de comptar amb la incubadora permet fer un seguiment dels ous i actuar davant qualsevol esdeveniment o monitorar el percentatge d’ous fecundats i el desenvolupament dels embrions.

Col·laboració entre institucions

El niu va ser detectat a la platja de Guardamar del Segura. Després de telefonar al 112 —oocm s’ha d’actuar en cas de trobar un niu—, es va activar el protocol d’actuació de la Xarxa de Varamientos de la Comunitat Valenciana. L’equip de rescat i els tècnics van atendre l’animal que va tornar a la mar amb un emissor satel·litari per a la seua geolocalització, instal·lat per la Universitat Politècnica de València (UPV), i els ous van ser traslladats al Saler i a l’Oceanogràfic-.