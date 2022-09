La MICE escalfa motors i el públic ja pot votar per 220 pel·lícules

La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) té obert el procés de votació dels curtmetratges creats per joves, xiquets i xiquetes de centres educatius valencians i estatals. Les 220 pel·lícules a concurs es poden gaudir al canal de la MICE d'enguany, que se celebrarà des del 26 de setembre fins el 6 d’octubre. Les peces audiovisuals amb més visionats resultaran les guanyadores de les seues categories, que són: MICE curts i MICE Accessible (ambdues amb categoria valenciana i estatal) i MICE Book Tràiler València.

En total, la MICE 2022 farà entrega de 15 premis internacionals, 14 premis valencians, sis premis estatals, a més dels quatre guardons per l'accessibilitat a l'audiovisual a persones sordes. També es faran entrega de huit premis de dibuix i tres premis honorífics. Totes les pel·lícules presentades en l'àmbit valencià, estatal i accessible han sigut realitzades en l'entorn educatiu, entre l'alumnat i el professorat; l'apartat internacional es dividix entre treballs professionals (curtmetratges amb component educatiu, però realitzat per professionals) i pel·lícules realitzades en l'àmbit educatiu.

També està en marxa el concurs fotogràfic MICE-EMT, una col·laboració que vestix els vehicles de l'entitat amb els colors i eslògans del festival. Per a participar, només cal fer-li una foto a l'autobús amb la imatge de la MICE i enviar-la via WhatsApp al 617 562 737. Les 10 millors imatges guanyaran diferent marxandatge del festival, a més de dues entrades per a la gala inaugural d'esta 10a edició, que se celebrarà en l’auditori del CaixaForum de València.

Deu anys per l’audiovisual

Enguany, la MICE celebra el seu desé aniversari, una edició en la qual es projectaran més de 250 pel·lícules i en la qual participaran directors i directores de cinema, actors i actrius, productors i experts en animació cinematogràfica. Tot això amb un objectiu: acostar el cinema als xiquets i xiquetes i introduir l’educació audiovisual de manera transversal en el currículum.

Les pel·lícules més destacades que podran vore’s durant diversos dies i en diferents ubicacions (incloent activitats a les escoles) són: «Emma» (Autumn de Wilde); «Oliverio y la piscina» (Arcadi Palerm); «Corazón de Mezquite» (Ana Laura Calderón); «Muestra de animación cubana» (Ivette Ávila y Ramiro Zardoya); «Los lobos» (Samuel Kishi); «Mediterráneo» (Marcel Barrena); «El ángel en el reloj» (Miguel Ángel Uriegas); i «Un viaje hacia nosotros» (Luís Cintora).

Descentralització d’activitats

La MICE és un festival nascut a València però que té en la seua identitat a tota la Comunitat Valenciana. Per això, en totes les edicions hi ha activitats arreu del territori. Enguany, a més de les projeccions i tallers a la ciutat, hi haurà jornades i col·loquis amb professionals a Vilafranca; Castelló de la Plana; Geldo; Estivella; Sagunt; el Puig; l’Eliana; Xirivella; Torrent; Catarroja; Castelló (Ribera Alta); Dénia; Pedreguer i Almoradí. En molts d’estos municipis hi haurà tallers cinematogràfics de la mà d’Ivette Ávila i Ramiro Zardoya, dos animadors cubans que creuaran mig món per ensenyar diferents tècniques cinematogràfiques a xiquets i xiquetes. El programa sencer d’esta edició de la MICE es pot trobar a les xarxes socials.

El festival forma parte d’organismes internacionals de cinema educatiu infantil, i dedica un apartat (un «focus») de les seues edicions a la presentació i estudi de l’educació i el cinema en diversos països del món. En l’edició d’enguany este país és Mèxic, i també es compta amb la col·laboració d’entitats i festivals propis.

Cal recordar que enguany també significa per a l’esdeveniment educatiu la tornada completa a la normalitat a la C.Valenciana. La pandèmia va limitar les edicions anteriors i va portar la MICE als col·les, a través de projeccions dins de les aules dels centres educatius i activitats al voltant de la temàtica. Esta serà la segona celebració del festival enguany, que va lluir en maig a la seua segona edició a Cuba.