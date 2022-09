Torna a Simat la Fira del llibre independent

L’emblemàtic Monestir de Santa Maria de la Valldigna s’omplirà de literatura els dies 24 i 25 de setembre amb motiu de la celebració de «La Vall dels Llibres. Fira d’editorials independents i de proximitat», organitzada conjuntament per la Mancomunitat de la Valldigna i l’editorial Lletra Impresa Edicions.

L’objectiu de la Fira és la promoció de la lectura en valencià i de llibres publicats per editorials independents professionals i per institucions públiques de proximitat. El programa inclou prop de 40 activitats que es duran a terme, simultàniament, en tres escenaris diferents, com són presentacions de llibres, converses amb autors i autores, xarrades, taules redones, concerts, contacontes, tallers infantils i activitats juvenils, entre altres.

Entre les activitats del dissabte, hi ha la jornada formativa «Rafael Chirbes, entre nosaltres», adreçada a docents; la presentació de Junil a les terres dels bàrbars (Premi Òmnium 2021), de Joan-Lluís Lluís, i la conferència «El gust per les perversions refinades», a càrrec d’Anna Moner. Així mateix, de nit està previst el lliurament del Premi Valldigna al Foment de la Lectura en Valencià.

Diumenge la música serà la gran protagonista amb les actuacions de Sedajazz i Trobadorets, de matí, i Pau Alabajos, a poqueta nit. A més, hi tindrà lloc una conferència del musicòleg Josep Vicent Frechina. També s’hi farà un homenatge a la cantautora de Simat, Maria del Carme Girau, que va formar part dels Setze Jutges. Per últim, amb motiu de la celebració de l’Any Fuster, Àngels Gregori, Anna Moner, Enric Balaguer, Teresa Pascual i Vicent Alonso conversaran sobre la vida i obra de l’assagista de Sueca.

Segons Juli Capilla, editor de Lletra Impresa Edicions, «ara més que mai la societat valenciana necessita llibres de proximitat, en llengua pròpia i de qualitat i, en aquest sentit, una fira d’editorials independents ofereix un contacte directe entre autors, editors i lectors molt interessant i productiu».