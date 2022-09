Un centenar de docents aprenen a l’aquari

oferta educativa. Prop d’un centenar de docents van participar dissabte passat en la jornada que dedica l’Oceanogràfic per a presentar la seua oferta educativa per a este curs. L’equip d’Educació de l’aquari va realitzar una presentació teòrica de les possibilitats educatives amb els itineraris temàtics i, posteriorment, els assistents van poder descorbir-los d’una forma pràctica per a conéixer de primera mà estos recursos. Es tracta de la primera trobada docent d’este 2022-23; la següent se celebrarà el pròxim26 de novembre.