Els projectes d’"Esport a l’escola" arriben a 300 centres i 45.000 alumnes

L’impuls de l’esport base des dels centres educatius és un dels grans objectius de la marca «Comunitat de l’esport», el projecte conjunt de la Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso que pretén fer de la Comunitat Valenciana un territori referent en la pràctica esportiva.

Enguany s’ha fet un important pas gràcies a una de les principals novetats del curs: l’augment del temps dedicat a la matèria d’Educació Física (EF) en els centres educatius valencians. La reforma educativa estatal i el decret que desplega el nou currículum de Primària eleva de 120 a 180 minuts d’horari lectiu setmanal de l’assignatura en els tres cicles d’esta etapa educativa.

Per tant, si fins ara els xiquets i xiquetes valencians de sis a 12 anys tenien una classe d’Educació Física a la setmana d’una hora, amb el canvi de llei, l’alumnat passa a tindre tres classes a la setmana de 45 minuts cada una. La Lomloe s’aplica este curs 2022-23 en els nivells imparells de cada etapa educativa i el pròxim 2023-24, en els parells.

A més, les escoles compten amb altres recursos per a ampliar més encara el temps que destinen a les activitats esportives: en Primària i en ESO hi ha una nova assignatura de projectes interdisciplinaris, en els quals els centres educatius poden integrar diverses àrees de coneixement.

La conselleria recorda que, en esta matèria —que no té un contingut definit, sinó que deixa llibertat als centres i són 270 minuts a la setmana en Primària— els col·legis també hi poden apostar per impulsar projectes que integren continguts d’Educació Física, i fins i tot poden destinar part del temps lectiu assignat al desenvolupament dels diferents programes promoguts pel projecte conjunt «Comunitat de l’esport», com és el cas del programa «Esport a l’escola +1h».

Des dels programes «Esport a l’escola» i «Esport a l’escola +1h» s’ha fomentat que els centres utilitzen una hora d’Educació Física per a la pràctica de diferents disciplines esportives: des del triatló fins als escacs, passant pel rugbi o el pàdel, fins a arribar a un total de 25 esports impartits per tècnics federatius. En els dos projectes participen ja 300 centres educatius i arriben a més de 45.000 alumnes.

En «Esport a l’escola», la conselleria invertix este curs 700.000 euros en ajudes a les federacions esportives valencianes per a implementar este programa en els més de 580 centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (Cepafe). L’objectiu d’esta iniciativa és fomentar entre l’alumnat de l’últim cicle de Primària (5é i 6é) i el primer cicle d’ESO (1r i 2n) la pràctica de l’activitat física i el coneixement i la divulgació de modalitats esportives en l’àmbit escolar, a més de formar en hàbits saludables i educació en valors.

«Esport a l’escola» va començar la seua marxa en 2016 amb 10 esports i la participació d’uns 11.600 alumnes, i per a este curs ja es promocionaran un total de 25 esports i la previsió de la conselleria és arribar a uns 41.800 xiquets i xiquetes.

Molts beneficis per a l’alumnat

Estos canvis posen en relleu la importància de l’activitat física a les aules i els beneficis que aporta a l’alumnat; cosa que es reclamava des de diversos col·lectius i que era un dels objectius clau de la «Comunitat de l’esport», com explica Juan Miguel Gómez, director de la Fundació Trinidad Alfonso.

«Sempre hem defensat que l’esport en edat escolar és fonamental per al desenvolupament físic dels xiquets i xiquetes, però no sols això, ja que està demostrat que el desenvolupament físic gràcies a l’esport va quasi sempre unit a una millora en els resultats acadèmics», explica.

«Un dels objectius era aconseguir que la C.Valenciana fora la comunitat en la qual més esport practiquen els joves en els centres educatius. Amb esta nova llei, i gràcies a la determinació també de la Generalitat, podem dir que està prop de complir-se», assegura Gómez.

Per la seua part, la consellera, Raquel Tamarit, explica que en Primària, passar de 180 minuts a 270 setmanals per cicle suposa un augment del 50 %. «Fent ús de la nostra autonomia educativa, hem apostat fermament per fomentar l’activitat física i l’esport entre la població escolar, amb el desplegament de decrets del currículum», afirma. En ESO, hi ha dos sessions d’EF a la setmana i en 1r de Batxillerat es suma una més i ara en són tres.