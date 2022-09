L’Oceanogràfic s’unix a la Nit Europea dels investigadors

L’Oceanogràfic i la seua fundació s’han unit de nou a la Nit Europea dels Investigadors que enguany se celebra en el passeig dels arcbotants de l’Umbracle de la Ciutat de les Arts i les Ciències el pròxim divendres, 30 de setembre. Durant tot el dia, personal investigador dels principals centres R+D+I (recerca, desenvolupament i innovació) de València oferirà diversos tallers i xarrades gratuïtes per a acostar la ciència a la societat valenciana, tant a estudiants de Primària i Secundària (al matí) com al públic general (a la vesprada).

Amb el lema de «La Nit Mediterrània dels Investigadors», el personal de l’Oceanogràfic i la fundació oferirà tres tallers i activitats per a donar a conéixer algunes de les diferents tasques de les àrees d’investigació, educació i conservació que s’estan realitzant.

Rescats i estudis a animals

Els assistents al gran esdeveniment de divulgació científica podran conéixer de primera mà mostres biològiques de mamífers marins i de tortugues, així com material científic —com l’espiròmetre— per a mostrar com es realitzen les proves de capacitat pulmonar en dofins o morses.

A més, també s’explicarà com és ser «veterinari per un dia», activitat en la qual s’exhibiran les eines i accessoris veterinaris o les radiografies d’algunes tortugues marines que ingressen amb diversos problemes en l’ARCA de la Mar de la Fundació Oceanogràfic.

Institucions unides per la ciència

Diverses entitats presentaran les seues investigacions i projectes amb activitats sobre vacunes, impressió en 3D, el cos humà, el poder de la llum i la fabricació de blandiblú i criptonia, entre altres experiències.

A més, també es realitzaran tallers de «La ciència a escena» del Museu de les Ciències; visites organitzades per Caixaforum; «Un llac de concerts» de Berklee València; o el col·loqui «European Corner» a l’Auditori Santiago Grisolía del Museu.

«La Nit Mediterrània dels Investigadors» està organitzada a València per la Delegació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) en la Comunitat Valenciana; l’Institut d’Investigació Sanitària Incliva; la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio); la Universitat de València (UV) i la Universitat Politècnica de València (UPV).

Institucions que formen part dels projectes europeus Mednight (CSIC, Fisabio i Incliva) i Mednight GTS (UV i UPV) organitzen esta efemèride en coordinació amb Esciencia Esdeveniments Científics, en col·laboració amb el Museu de les Ciències, l’Oceanogràfic i Caixaforum València.

