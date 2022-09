Més de 30.000 escolars gaudiran d’una nova edició de la MICE

La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) complix 10 anys i pretén arribar a més de 30.000 escolars de tota la Comunitat Valenciana en la celebració de la seua primera dècada, que concentrarà la majoria de les seues activitats durant esta setmana i fins al pròxim 6 d’octubre. Projeccions de treballs audiovisuals, tallers i encontres de l’alumnat amb protagonistes del món cinematogràfic omplin un programa que portarà la MICE a 15 seus de diferents comarques: dins dels centres educatius i culturals, a més d’espais municipals.

El tret d’eixida va ser dilluns, a Almoradí, on tots els cursos de 5è de Primària dels centres educatius del municipi van respondre a la crida de la MICE. En total, més de 300 alumnes van omplir l’Auditori Municipal. Ahir va ser el torn de Castelló, a la Plana, on també es va abarrotar el Palau de Congressos. En ambdós casos van comptar amb la participació de la directora mexicana Ana Laura Calderón.

A la vesprada la MICE també va arribar a Geldo, amb diferents tallers cinematogràfics, a més de la Mostra d’Animació Cubana, al Castell-Palau dels Duques de Medinaceli. A més, també hi ha hagut projeccions a Catarroja.

Sàhara, Cuba i l’Índia

A València, la inauguració de la 10a MICE serà el divendres 30 de setembre, al Caixaforum de València, i la cloenda i entrega de premis, el dia 5 d’octubre al Palau de les Arts. Durant la setmana d’activitats —algunes dirigides només a escolars i altres també al públic general—, s’inclou el visionat d’obres professionals però també de treballs dirigits, protagonitzats i editats per alumnat i docents.

En concret, han sigut seleccionades més de 200 peces audiovisuals fetes per xiquets, xiquetes i joves, als seus àmbits educatius. A estos treballs, cal sumar la Secció Oficial de la MICE, amb pel·lícules fetes per professionals de tots els racons del món.

L’actor Eduard Fernández serà guardonat en la gala inaugural, amb el Premi Honorífic per la seua trajectòria al món del cinema i, a més d’Ana Laura Calderón, la MICE també comptarà amb la presència de l’actor Pepe Viyuela i el productor Tono Folguera, entre altres.

En esta edició posarà el focus es posarà especialment al Sàhara, Cuba i l’Índia, i es prestarà atenció al patiment i la situació de les persones refugiades, amb la projecció, per exemple de «Mediterráneo». També s’espera la visita de la realitzadora audiovisual i professora d’animació Ivette Avila Martín i el dibuixant i il·lustrador Ramiro Zardoya Sánchez, que desenvoluparan diversos tallers d’animació (com stop motion); sense oblidar la figura i la filmografia de Berlanga, que també el seu espai en el programa.

A la presentació, Josep Arbiol, director de la MICE, va recordar que es tracta d’un «moviment entre professorat, pares, ampes i associacions» i va destacar, especialment, la visibilitat que la MICE dona als treballs de classe, ja que molts projectes educatius «moltes vegades es queden en un calaix», ha lamentat.

Tanmateix, Arbiol assegura que molts curtmetratges «tenen un valor insuperable» i recorda que la MICE «no és només la setmana gran, sinó que impulsa tallers per les escoles durant tot l’any». De fet, el curs passat van ser en més de 150 centres.

Una finestra

Per la seua part, Ximo López, secretari autonòmic de Cultura, garantix que l’actual edició de la MICE «no compta només amb la col·laboració de l’àrea d’Educació o de Cultura, sinó de tota la conselleria». «La MICE va patir, com tots, la pausa obligatòria per la pandèmia, pero ha tornat amb forces, amb idees noves i voluntat de continuar», afegix. D’altra banda, Reis Gallego, directora general d’Innovació Educativa, considera que és «molt important que la MICE estiga, continue i estenga la innovació a les aules des d’una altra vessant». És una finestra que s’obri a altres mons», afirma. A més, Gallego destaca que la nova assignatura de projectes interdisciplinaris en Primària i Secundària pot aprofitar-se en este sentit.