Les adolescents no realitzen la suficient activitat física: dos de cada tres xiques d’entre dotze i díhuit anys no compleixen les recomanacions de pràctica d’activitat física diària indicades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). En concret, entorn del 63 % de les menors no complixen amb l’activitat física recomanada, mentre que en el cas dels xics est percentatge se situa en un 40 %. El prpojecte DESKcohor apunta que una de les causes és l’entorn social de les xiques.