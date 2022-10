La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) ha encés els focus i ja ha engegat la seua desena edició, en la qual s’espera que més de 30.000 escolars de tota la Comunitat Valenciana puguen gaudir de l’audiovisual i del cinema, amb obres tant professionals com sorgides de les aules arran de projectes educatius i d’iniciatives que duen a terme el professorat i l’alumnat.

Ara, superat ja l’equador de l’actual edició —en la qual se celebra el 10 é aniversari de la mostra—, el CaixaForum de València va acollir el passat divendres la gala d’inauguració, un gran acte en el qual es van commemorar els 10 anys d’història d’este festival. Així, enguany l’Àgora va ser l’escenari escollit per festejar l’aniversari de la MICE i on es van reunir centenars de persones en una gala amb música, humor i, evidentment, cinema educatiu.

Un pastís que va simbolitzar els 10 anys d’història de la MICE convidava al grup organitzador del festival a baixar a l’escenari i bufar les espelmes, desitjant uns altres 10 anys més de MICE. La gala, presentada per Estela Martínez i Nico Ferrando, va ser amenitzada per Lola Bou & Manel Brancal, i la seua banda. A més, al finalitzar l’acte, es va projectar la pel·lícula mexicana «Un disfraz para Nicolás», dirigida per Eduardo Rivero, tenint en compte que este 2022 el país homenatjat és Mèxic. Tanmateix, en la gala també es va donar el premi honorífic a l’actor Eduard Fernández, que va afirmar que rebia el reconeixement amb «orgull». «És fantàstic que l’audiovisual s’estudie i es treballe a les escoles», va dir al públic, tot i que va reconèixer que «encara queda molt per fer».

A més de les projeccions i tallers a la ciutat de València, des del 26 de setembre i fins al divendres, la MICE ha organitzat jornades, col·loquis activitats i visionats amb professionals del sector audiovisual a Vilafranca, Castelló de la Plana, Geldo, Estivella, Sagunt, el Puig, l’Eliana, Xirivella, Torrent, Catarroja, Castelló (Ribera Alta), Dénia, Pedreguer i Almoradí. En moltes d’estes seus hi haurà tallers cinematogràfics de la mà d’Ivette Ávila i Ramiro Zardoya, dos animadors cubans que ensenyen diferents tècniques cinematogràfiques als xiquets i xiquetes.

Superant les expectatives

«Tornar després de dos anys de pandèmia no era fàcil. Però gràcies a la gent que forma la MICE i, com no ,els centres educatius i el seu alumnat i equip docent, esta 10a edició està superant les expectatives marcades. No tenim encara les xifres oficials de xiquets i xiquetes, joves i adults que han participat d’esta edició, però sabem que seran números propers a la prepandèmia», explica Josep Arbiol, director de la MICE. De fet, un exemple d’això va ser la sessió matinal a l’Eliana, on es va penjar el cartell d’aforament complet, el passat dimecres.

«Mai havia vist a tanta gent en una projecció d'una pel·lícula meua», afirmava la cineasta mexicana Ana Laura Calderón, després de gaudir del gran ambient generat per l'alumnat, que va omplir de gom a gom l'auditori de la localitat del Camp de Túria. Després de la projecció, es va produir un interessant debat entre l'alumnat, professorat i la cineasta sobre diferents aspectes de la pel·lícula i, van ser tantes les preguntes, que la directora es va oferir a contestar-les totes via electrònica.

Segons Arbiol, les projeccions matinals com les de l’Eliana «han funcionat de meravella». «Ja no només per afluència de públic, omplint-se tots els auditoris a on hem anat, sinó per la participació i predisposició dels joves, que atenien, preguntaven i s’implicaven. Ha sigut impactant i bonic vore com una cineasta com Calderón s’emocionava davant del públic, veient l’amor i l’estima que els xics i xiques li demostraren als col·loquis després de vore la pel·li», explica.

Més de 200 treballs escolars

Ja esta setmana, ahir, a la ciutat de València, centenars de xiquets i xiquetes, des de Primària a Secundària, visitaren les seus de l’Octubre CCC i el Centre Municipal de joventut d’Algirós per gaudir d’alguns dels treballs presentats per escolars durant esta desena edició, que ha seleccionat més de 200 obres dels centres.

Després de les projeccions, el director del festival va entregar un guardó especial al CEIP Serreria de València —protagonistes de l’espot d’enguany i que mai falla a cap MICE—, per «la seua tasca en fomentar l’audiovisual en l’escola, i treballar amb l’alumnat des de ben menuts en estudiar i comprendre la imatge visual i l’art cinematogràfic». Este premi s’entrega anualment a aquells centres educatius que habitualment aposten per l’audiovisual al seu programa educatiu.

Així, la Mostra Internacional de Cinema Educatiu continua amb la seua programació fins a la cloenda, que serà este divendres i a última hora ha hagut de canviar d’espai —finalment serà a l’Auditori del Palau de les Arts—, per a donar cabuda a la quantitat més gran possible d’alumnat, docents i públic general, confirmen des de l’organització.

Inclusió i solidaritat

De cara al futur, Josep Arbiol afirma que cal «apostar per fer una MICE més inclusiva, més crítica i solidària, que transmeta valors que acompanyen l’educació, que els facen pensar i reflexionar a través d’audiovisuals que compartisquen i transmeten estos sentiments». «Si la joventut és crítica amb allò que veu, té la seua percepció de la realitat, entén les imatges i les analitza, estarem ajudant-los a fer un món millor. I, a més, no soles sabran interpretar-lo, sinó que també crear-lo, imaginar-lo, representar-lo davant d’una càmera, sent crítics i creatius», afegix el director.

Per a continuar amb la tasca, reclama «ajuda institucional, també en forma de subvenció». Tanmateix, agraïx la participació en la mostra de professionals del sector, que «són també necessaris en un festival», al mateix temps que valora la contribució dels ajuntaments, que aposten i són seus de la MICE. «Sense el seu suport, la seua organització i la seua estima per este festival, ens seria molt més difícil arribar a l’alumnat», conclou. Esta edició també col·labora la Conselleria d’Educació i Cultura.