Una jubilació amb molta estima, la de Ximo Gimeno

És principi de curs, això és cert. Molt de treball per preparar un curs acadèmic, amb tant de rebombori en l’ensenyament. Després de trenta-sis anys de professor a l’IES Juan de Garay de València, molts dels quals com a Cap d’Estudis , ara celebrem la jubilació d’un excel·lent professor: Ximo Gimeno.

I no ha estat fàcil per a ell haver de prendre eixa decisió. Gens fàcil.

Hem d’assenyalar que la professionalitat i el compromís amb l’ensenyament públic ha estat sempre present en la seua tasca diària, totstemps amb una actitud receptiva al que l’alumnat i el professorat esperava. Mai ningú s’ha trobat desatés davant situacions incòmodes o fins i tot complicades. Ben al contrari, ha fet tot el possible per solventar tot tipus d’inconvenients amb tacte i sensibilitat.

I això que estos darrers cursos, de situacions inesperades i d’allò ben complicades, com la pandèmia, les classes online,o l’organització d’un centre al voltant d’un miler d’alumnes, Ximo sempre ha oferit una actitud positiva i diligent.

És cert, també, que visitar el despatx de Caporalia d’Estudis era per romandre-hi una bona estona, amb la reflexió pausada i analitzada des de l’escolta a les persones implicades. Ara bé, per tal de no passar pel despatx, l’alumnat feia l’impossible per solventar el tema i evitar haver d’acudir-hi. Era millor així. Però quan no hi havia més remei, l’estada al despatx podia comportar hores i hores de reflexió, de feina a la taula del costat de la seua, un dia rere altre; d’això ja n’estava assabentat l’alumnat més entremaliat.

Ara, a les acaballes del setembre del curs 2022-23, sabem que resultarà ben estrany no trobar el Cap d’Estudis amb el seu equipament esportiu pels corredors, pel pati, per les dependències de secretaria o davant l’ordinador.

Si la qualitat de l’ensenyament públic ha de trobar referents de qualitat, Ximo Gimeno n’és un. Qui ha tingut el plaer de conéixer-lo, ho sap ben bé.

I així s’ha pogut assaborir el darrer dia 26 de setembre, l’adéu efusiu de la comunitat educativa. Sense esperar-s’ho i aprofitant la seua hora de guàrdia, tot el centre s’ha acomiadat d’una manera espectacular: ha hagut de recórrer tots els passadissos per rebre les felicitacions del professorat, dels representants de pares i mares, de l’alumnat i el personal no docent, per finalitzar al pati amb coreografies i balls de plena actualitat, amb la qual cosa el centre, el barri i l’escola pública agraeix l’excel·lent tasca d’un professional model.

L’ensenyament públic té joies que discretament exerceixen la seua activitat professional deixant una emprempta indeleble en la comunitat educativa.

Sabem que, de tant en tant, vindràs a fer-nos una visita, de la qual n’estarem ben agraïts. Mentrestant, aprofita al màxim els meravellosos moments que viuràs a partir d’ara. Moltes gràcies, Ximo!