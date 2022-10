La tasca de l’Open Arms consciencia a l’alumnat de València

La MICE també és solidaritat, compromís i responsabilitat. I és per això que la programació d'esta edició inclou actes en defensa dels drets humans, com la projecció-debat del divendres passat al col·legi La Purísima de València. Alumnat, però també públic en general, van poder gaudir d'una sessió participativa, amb membres de l'ONG Open Arms i amb Tono Folguera, productor de la pel·lícula «Mediterráneo».

La pel·lícula, amb tres premis Goya i dirigida per Marcel Barrena, narra el treball altruista d'esta organització solidària, que rescata els migrants que busquen una millor vida travessant la mar.

Ángel San José, Maria Dolç i Laura Sánchez eren els activistes representants d'Open Arms, que van atendre totes les preguntes de l'auditori, a més de contar la seua experiència personal com a membres d’esta ONG. «La pel·lícula reflexa a la perfecció l'inici de l'Open Arms, mostrant situacions tràgiques, amb vides humanes en joc, que passen cada dia. Poder debatre amb gent jove, tindre este espai per compartir opinions i vivències, és una gran oportunitat per a nosaltres, i hem d'agrair a la MICE l'organització d’esta jornada», van explicar a l’estudiantat.

Tono Folguera, productor del film va afirmar que l’obra es va rodar per a poder mostrar-la en actes com el del centre concertat. A més, va afegir que «l’objectiu de «Mediterráneo» és oferir-la a les noves generacions i que coneguen una realitat no tan llunyana com pensem, amb vides humanes com la de cadascun de nosaltres en joc».

«L’objectiu de programar ‘Mediterráneo' és que l'alumnat pense i reflexione al voltant d'un tema social tan important com la migració i el respecte als drets humans», ba apuntar Josep Arbiol, director del festival, qui afegia que esta pel·lícula «és cinema educatiu. I com a tal, ha d’estar dins de la graella d’activitats de la MICE».

1a edició en el Sàhara

La MICE 2022 ha posat un dels seus focus en els refugiats. A banda de les morts a la Mediterrània, la mostra presenta demà la 1a MICE Sàhara, en un acte a l’Octubre Centre de Cultura Contemporànea, que comptarà amb l’actor Pepe Viyuela i on es projectarà el documental «Un viaje hacia nosotros». La 1a MICE Sàhara serà del 21 al 23 d’octubre a Smara.