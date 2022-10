Torna la campanya «Un llibre i una mocadorada per a qui més estimes» pel 9 d’Octubre

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha posat en marxa, per tercer any consecutiu, la campanya «Un llibre i una mocadorada per a qui més estimes», amb l’objectiu d’aconseguir que se celebre la festa del 9 d’Octubre regalant una mocadorada i un llibre.

Per tal d’animar la gent a participar-hi, la Fundació Bromera ofereix un conjunt de propostes i activitats per a celebrar el 9 d’Octubre en llibreries, biblioteques, pastisseries o en l’aula. Aquestes propostes es poden descarregar en format guia en la secció «Publicacions» del web www.fundaciobromera.org. Al mateix web es pot accedir a un Genially, preparat per a l’ocasió, amb idees i jocs relacionats amb aquesta efemèride. La iniciativa comprén també l’edició d’un cartell, obra dels valencians Pistacho Estudio, que s’ha fet arribar a tots els centres educatius, les biblioteques i agències públiques municipals, les llibreries i les pastisseries de la província de València, on se celebra l’efemèride. Concurs en Facebook A més, l’entitat cultural ha llançat, a través de Facebook, un concurs per mitjà del qual es podran aconseguir lots formats per una col·lecció de llibres «Llegir en valencià, per a salvar el món»; una bossa de tela il·lustrada per Pistacho Estudio, i un llapis i un punt de llibre plantables. S’hi podrà participar fins al 14 d’octubre i els guanyadors i les guanyadores es donaran a conéixer el 18 d’octubre. Les bases del sorteig es poden consultar en la pàgina de Facebook (@fundaciobromera). Regalar una mocadorada o mocadorà a la persona estimada forma part de la tradició popular en la celebració de la diada del 9 d’Octubre a València, tot i que aquest costum ja s’està estenent a tot el territori. El present consisteix en un mocador de cap que embolica com un fardell dolços de massapà de diferents formes i colors que representen els fruits de l’horta i es col·loquen deixant al mig dues figures més grans i principals: la piuleta i el tronador.