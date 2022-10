Una càpsula del temps i una «marea del canvi» per a conscienciar sobre el problema dels oceans

La Fundació Oceanogràfic i Frosch, marca líder de productes de neteja ecològica per a la llar, han posat en marxa el projecte «La marea del canvi»: un cicle de diàlegs, conferències científiques i activitats participatives per a la societat, per a donar a conéixer projectes actuals enfocats a la cerca de solucions i alternatives per a la protecció de les mars i oceans.

Amb el lema «Accions per la conservació de la vida marina», la primera edició de «La marea del canvi» naix amb l’objectiu d’implicar a tota la societat en diversos projectes que s’estan desenvolupant per a restaurar la biodiversitat marina i, per a això, s’han organitzat una sèrie de taules de debat amb professionals del sector, en les quals es donaran a conéixer els principals desafiaments i novetats que s’estan duent a terme a nivell nacional en l’entorn marí. Durant huit mesos, també es realitzaran trobades i activitats participatives en diferents espais de València amb l’objectiu de fomentar la participació de la societat en la protecció de l’oceà, apropant la ciència ciutadana a tots els col·lectius socials: públic general, estudiants universitaris, divulgadors i altres persones interessades en la conservació de les mars i oceans. El cicle de debat es va presentar ahir, a l’Auditori Mar Roig de l’Oceanogràfic de València, i va comptar amb la presència de Celia Calabuig, presidenta de la Fundació Oceanogràfic; José Espín, director General de Búfal Werner & Mertz i ambaixador del Pacte Europeu pel clima; Helena Casanovas, directora de màrqueting de Búfal Werner & Mertz; i de Laura Madrueño, divulgadora científica i presentadora de televisió, que també és ambaixadora de la marca alemanya de neteja. Missatges escrits per a 2030 El cicle de taules de debat i activitats de ciència ciutadana està alineat directament amb la iniciativa de la «Dècada dels Oceans 2020-2030», coordinada mundialment per la Comissió Oceanogràfica Intergovernamental (COI) de la Unesco. Per això, en el marc de «La marea del canvi», la Fundació Oceanogràfic i Frosch, i amb la col·laboració de la dissenyadora valenciana Ana Docavo, han creat una càpsula del temps en forma d’escafandre que se situarà en l’Oceanogràfic i recollirà tots els missatges i desitjos mediambientals que els visitants vulguen depositar. A més, una rèplica de la càpsula del temps viatjarà durant les activitats programades dins del cicle, per a recollir els missatges dels assistents. El pròxim 8 de juny de 2023, coincidint amb el Dia Mundial dels Oceans i amb el tancament d’esta primera edició de «La marea del canvi», la càpsula se submergirà en un dels tancs de l’Oceanogràfic on romandrà fins a 2030, moment en el qual es tornarà a obrir per a llegir els desitjos depositats i comparar-los amb els objectius aconseguits durant aquests últims huit anys. Hui serà l’obertura La sessió que inaugura les jornades de debat «La marea del canvi» és hui, dimecres, a les 18:00 hores. El Doctor Francisco Javier Aznar, de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva (ICBiBE) de la Universitat de València, parlarà sobre per què conservem i de com els valors i relats defineixen les nostres actituds. Les següents jornades, en format de taula de diàleg, tindran lloc el 10 de novembre i el 15 de desembre i versaran entorn de la supervivència de les tortugues marines i a la protecció d’una espècie única i molt amenaçada del Mediterrani, la nacra. L’assistència a totes dues sessions és gratuïta i el registre es pot realitzar en la web oficial de l’Oceanogràfic. En paraules de Celia Calabuig, «per a la Fundació Oceanogràfic és fonamental buscar sinergies amb altres companyies i associacions i, en este cas, els valors i projectes de l’empresa Frosch estan molt alineats amb els nostres per a així transmetre el que està passant en les nostres mars i oceans». De fet, José Espín va comentar que per al’empresa «la sostenibilitat ho és tot. Venem productes de neteja, però ho fem amb sostenibilitat. Gràcies a ‘La marea del canvi’ podem estendre el missatge que compartim amb la Fundació Oceanogràfic». Finalment, Laura Madrueño va destacar «la unió de la Fundació Oceanogràfic, un dels altaveus de l’aquari, i Frosch, marca pionera de productes ecològics, representa un valor afegit a totes les accions que faran de la divulgació un canal imprescindible per a la conservació i la protecció dels oceans». La dissenyadora valenciana Ana Docavo ha creat una càpsula del temps en forma d’escafandre que se situarà en l’Oceanogràfic i recollirà tots els missatges i desitjos mediambientals que els visitants vulguen depositar. El pròxim 8 de juny es submergirà en un dels tancs de l’aquari i s’obrirà en 2030.