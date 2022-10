Els centres ja poden presentar projectes a la convocatòria Dualiza

CaixaBank Dualiza i l’associació FPEmpresa llancen la VI Convocatòria d’Ajudes Dualiza per a l’impuls de projectes d’FP, presentats per centres educatius acompanyats d’empreses, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge dels estudiants. La convocatòria pretén potenciar la relació entre centres i empreses, i dotar a l’alumne de competències que faciliten la seua ocupabilitat.

Per a esta col·laboració es destinaran un total de 400.000 euros als millors projectes, amb una perspectiva innovadora. L’empresa ha de participar activament en el procés de formació de l’estudiant, adaptant el seu perfil al mercat laboral i qualificant a nous professionals dels quals podrà nodrir-se el dia de demà.

Tot això posant com a eix conductor dels projectes als centres educatius d’FP, que es convertixen en pont entre el món educatiu i el laboral, acostant-se a les empreses i obtenint una visió detallada de les últimes tendències del mercat.

Un comité avaluarà cada projecte, atenent criteris de qualitat i innovació, impacte, i sostenibilitat i diversitat. Els projectes podran ser presentats per centres educatius públics o privats d’FP juntament amb empreses i altres entitats col·laboradores. Hi ha tres possibles modalitats o categories —Empresa i/o entitat proformadora; Investigació o innovació; i Desenvolupament de projectes en xarxa — i la inscripció ha de ser en www.caixabankdualiza.es, abans del 27 d’octubre. La comunicació dels projectes seleccionats es realitzarà al desembre.

CaixaBank Dualiza i FPEmpresa busquen impulsar aquelles iniciatives que aporten un valor afegit. La nova directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, ha mostrat la seua satisfacció perquè la convocatòria «es mantinga com a referent entre els professionals d’FP i continue actuant de pont entre les empreses i els centres educatius».

San Luis aposta per « acostar la realitat dels centres educatius a les empreses». Per la seua banda, el president d’FPEmpresa, Luis García Domínguez, assenyala que esta convocatòria «torna a ser una oportunitat per a entrenar les habilitats dels centres educatius a col·laborar amb les empreses».