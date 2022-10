Escola Valenciana apropa tallers de cinema a una desena de centres rurals

Escola Valenciana impulsa este mes d’octubre de 2022 el projecte «Cinema a l’Escola rural», que aproparà la cultura audiovisual a diferents col·legis rurals agrupats (CRA) de 10 comarques diferents. L’objectiu d’este projecte és «apropar el cinema als centres educatius que, per les seues característiques, tenen més difícil l’accés al món audiovisual», expliquen des de l’entitat.

Un total de 10 centres són els seleccionats en esta primera edició de «Cinema a l’Escola rural» que, segons expliquen, arribarà al Baix Segura, Camp de Túria, Camp de Morvedre, la Ribera, la Vall d’Albaida, la Costera, la Marina Baixa, la Safor, l’Alcalatén I el Maestrat. En les sessions, en cada classe del CRA es realitzarà un taller sobre la història del cinema i els efectes especials.

Després de les activitats, l’experiència acaba amb la projecció d’una pel·lícula a un dels pobles on està algun dels aularis, una sessió cinematogràfica que està oberta a tot l’alumnat, així com a mares i pares i veïnat dels municipis. A més de gaudir de la projecció, l’alumnat també disposarà d’una guia didàctica per a treballar a classe diferents aspectes relacionats amb la pel·lícula.

Per últim, cada centre participant tindrà accés gratuït a la Cinemateca d’Escola Valenciana, un servei digital que oferix, durant un curs escolar, l’accés a 30 pel·lícules especialment recomanades per a l’àmbit educatiu.

Des d’Infantil a l’ESO

Les 30 pel·lícules seleccionades per Escola Valenciana i adreçades a alumnat de dos a 12 anys, tracten temes com la diversitat; transmeten valors socials i culturals; i contribuïxen a l’educació emocional, alhora que estimulen la sensibilitat estètica. A més dels drets d’exhibició col·lectiva dels films, la subscripció inclou materials pedagògics complementaris per a treballar-los amb l’alumnat i explorar les possibilitats educatives que presenten.

Els centres que participen son els CRA Azahar (Oriola), Baix Túria (Bugarra), Baronia Alta, Bellús, la Ribera Alta, Alfahuir-Ròtova, Relleu (Sella), la Costereta, els Celumbres (Cinctorres) i els Ports (Forcall).

Este projecte compta amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana i l’Àrea de Cultura de la Diputació de València i es desenvolupa paral·lelament a la 18a edició del «Cinema a l’Escola», que ja ha presentat el seu catàleg 2022-23 de pel·lícules en valencià. Aixíu,’entitat «manté un compromís amb el cinema en valencià» i oferix 19 pel·lícules doblades, en una iniciativa en què col·laboren diversos ajuntaments valencians.