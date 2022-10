Miquel, un detectiu privat

No hauria esbrinat res de res si no haguera sigut per Assumpta. Clar que, tampoc m’hauria vist clavat en aquell embolic. De tota manera, en la vida van passant-te les coses i no trau cap a res dedicar-se a pensar què hauria ocorregut si, en compte d’esquivar aquella mirada l’hagueres afrontat, si hagueres concertat aquella cita que tanta por et feia i coses per l’estil. Almenys aquesta és la meua filosofia actual, després d’uns quants anys dedicats a l’anàlisi exhaustiva de les meues accions, i al càstig mental que comporta adonar-me que no feia mai la cosa oportuna en el moment oportú. Prou de tot això. Punt i a part. Almenys per ara.

Assumpta, Assumpcioneta que li deia el pare, o Neta com a mi m’agrada de dir-li, és la meua germana. Tot i que solament ens portem quatre anys de diferència, ella és inqüestionablement la meua germana gran. Vull dir amb això que sovint n’exerceix, de germana i de mare, les dues coses. Però les coses, les que venen al cas, van anar de la manera següent.

Eren els primers dies del mes de maig. Ho recorde perfectament; perquè els esdeveniments no són per oblidar-los, ja ho puc dir, però sobretot, perquè jo estava amb la meua maleïda al·lèrgia, aquell estat de susceptibilitat exagerada que alguns organismes adopten davant de la primavera, la qual cosa es tradueix, en el meu cas, en una fèrtil i profusa eclosió de petites taques roges per tot arreu de la cara, unflor de nas, ulls botits, i llargs encadenaments d’esternuts que espanten la gent que m’envolta en un radi d’almenys metre i mig. Temor al contagi, supose. Evidentment, tot seria més fàcil si aquesta fertilitat vermella tinguera el pudor d’aparéixer en una part del cos més susceptible de ser ocultada. L’esquena, posem per cas, o els braços i les cames, però no. És amant de les meues galtes, el front, les orelles. Què hi farem!

És per això que en aquesta estació de l’any evite tant com puc eixir de casa. Clar que amb la meua feina, precària com poques, no hi ha manera de triar. Soc investigador privat, i les coses i els casos van com van. Però al gra.

Com he dit, era el mes de maig, i aquell dia —era dimarts—, em va despertar el telèfon quan a penes passaven cinc minuts de les set del matí.

‒Miquel, acabe de trobar un mort ‒era la meua germana qui parlava.

‒Què dius ara? ‒contestí ensonegat.

‒Com t’ho dic. El tinc ací davant, estés a terra.

‒I com saps que és mort? Avisa una ambulància. Corre! ‒i esperava acabar la conversa amb aquella frases per tornar cap al son reparador.

‒Ací ja no cal ambulància. T’assegure que és més mort que Tutankamon. I encara et diré més: m’hi jugaria alguna cosa que aquest xicot l’han assassinat. Com comprendràs, si m’haguera trobat un mort més natural no t’hauria despertat. Ja sé com t’agrada matinar.

Era ironia el que transmetia la seua darrera frase?

‒Vinga, Neta —vaig dir una mica més despert—. Calma’t, dis-me on eres.

‒Com que on soc? Al sindicat! Hi treballe cada dia, recordes? Netege la quarta planta d’aquesta casa. Soc la dona de fer feines. Assumpta Falcó, la teua germana!

‒No cal que em crides, i no et poses nerviosa. Has avisat la policia?

‒No estic nerviosa i no he avisat ningú. Fa un quart d’hora que soc ací. Quasi sempre soc la primera que arriba de matí. He entrat al garatge i he aparcat. He pujat directament amb l’ascensor fins a la quarta planta per a guardar les meues coses, vull dir les eines de treball. Així que hi he entrat, he agafat el meu carro i m’he dirigit, com cada dia des de fa vint anys, al despatx del secretari general. És el primer que netege sempre; tot i que açò és un sindicat de classe, no sé, em sembla que el despatx del secretari general és el que he de netejar primer. No per la jerarquia, sinó perquè no se sap mai si haurà de rebre visites a primera hora —amb aquell discurs estava tornant a adormir-me, però Assumpta és així, capaç d’encertar una dissertació sobre els seus costums en els moments més inversemblants.

He obert amb la meua clau mestra, i només entrar m’he trobat un xicot mort, un desconegut. I puc assegurar-te que aquest no s’ha mort d’un atac al cor. Llavors he agafat el telèfon i he trucat al meu germà, Miquel Falcó, de professió detectiu. I això és tot. Ah! —afegí—, abans d’agafar el telèfon m’he posat els guants de goma. Creus que puc haver esborrat algun senyal, alguna empremta digital?

‒Neta, sigues bona xica i telefona a la policia. De seguida vaig. Fins ara!

I vaig penjar el telèfon, sense donar-li temps a contestar-me. A aquelles hores no estava per a més discursos, jo. M’alcí del llit a contracor. Em moria de son. La nit abans m’havia dedicat a navegar per internet, i quan me n’havia adonat eren les quatre del matí. Però entenia ben bé que no era cas abandonar la meua germana amb un mort tota sola. A més, tenia curiositat. Un mort al sindicat! Això era una notícia de diari, de primera plana, no com els casos dels quals m’ocupava normalment. Des que m’havia fet autònom i havia deixat plantats els de la companyia per a la qual treballava, no havia tingut cap feina que fora massa interessant. De tota manera, també és una fal·làcia que la feia dels investigadors privats siga tan interessant com sembla a les pel·lícules i a les novel·les. Va com va.

No és que pensara que podia ocupar-me d’una investigació d’aquesta envergadura, no. Tampoc anava per tindre cura de la meua germana. Normalment era ella la que en tenia de mi. Simplement, tenia curiositat. A més a més, he de confessar que mai no havia vist un mort al natural. Vull dir d’aquest tipus. Havia vist els meus pares i la tia Conxeta, quan ja eren dins de la caixa. Però això és diferent. Mai no havia vist ningú assassinat. I aquest mort, segur que era d’aquesta classe. D’altra manera, Assumpta no m’hauria despertat. Ella en sabia prou, d’aquestes coses.

Des de menuda tenia fal·lera per les novel·les de misteri, i més tard, per les negres. La seua memòria, en aquest terreny, era digna del millor concursant de qualsevol programa televisiu. Dubte que els propis autors tingueren un control tan exhaustiu dels seus propis personatges. Recordava els seus trets físics i psicològics, les seues històries, aventures i fracassos. Talment com si foren personatges de la seua família. Potser en gran part es devia al fet que no teníem família i poques aventures a recordar.

El cas és que estava boja pels detectius, sempre que foren al paper, clar. Tal com és, mai hauria suportat personalment cap Marlowe, posem per cas. Perquè ella és de les que tallen l’abadejo. Per això, mentre era sota l’aigua de la dutxa, em preguntava quanta part de responsabilitat tenia la meua germana en la meua decisió professional. Vull dir en el fet que jo haguera triat aquesta manera de guanyar-me la vida.

Quan tanquí l’aixeta, ja havia aconseguit mantindre’m amb els ulls oberts. Em vaig vestir a cuitacorrents.

Tot just eren les set i mitja del matí quan engegava la moto.