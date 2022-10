Receptari lector des de la biblioteca

Un receptari és un llibre o una col·lecció de receptes per a aprendre a alimentar-nos mentre delectem les nostres papil·les gustatives. El nostre receptari lector alimentarà la nostra ànima mentre delectem la nostra imaginació. Mostrarem les receptes més secretes que es cuinen a les biblioteques valencianes de la mà dels millors cuiners i cuineres: els professionals bibliotecaris.

A prop de casa teniu un lloc amb les portes obertes de bat a bat per a poder llegir, crear i conversar, on ningú us preguntarà qui sou o d’on veniu i on no pagareu per a viatjar a mons fantàstics. Un espai revolucionari on us acullen des d’abans de nàixer i us acompanyen al llarg de la vida. La biblioteca és el vostre dret i, si no en teniu una a prop, lluiteu per aconseguir-la.

Allà hi trobareu lectures per a cada etapa de la vida, a més de consell i orientació per a tastar i descobrir els sabors més adients al vostre paladar, però no patiu que en aquesta cuina els llibres no tenen data de caducitat, i els autors i les autores, tampoc.

Ara que sou conscients de la cuina i dels cuiners que encenen els foguers és moment de parlar dels ingredients que a la biblioteca sempre trobareu.

Vitamines musicals

L’oralitat és la base de la lectura i cantar proporciona seguretat i calma gràcies al ritme repetitiu, la melodia i el to de la veu. Ací tenim la clau del principal ingredient de la recepta: les cançons de bressol. «Mareta» i «Non-non xitxet» formen part de l’àudio llibre Bressolant amb textos de Josep Vicent Frechina i les veus de músics valencians. Certament, el paladar lector s’ha d’entrenar fins i tot abans de nàixer.

Farinetes de rimes i colors

Els ingredients d’aquesta recepta es troben a la bebeteca, la cuina per a criatures de 0 a 5 anys on les famílies trobaran consell per a introduir la lectura a casa així com mediació per a tastar farinetes farcides de cançons i poesia com Nyam Nyam (Combel, 2015), de Mar Benegas, per a jugar com Les endevinalles de Llorenç (Tàndem, 1997), de Llorenç Giménez, per a riure com El Nap gegant (Andana, 2014), de Carles Cano, i àlbums il·lustrats imprescindibles per a compartir una vegada i una altra.

Batut de paraules

Quan el cervell fa clic i les paraules cobren sentit és el moment de tastar tots els sabors possibles per començar a saber triar. A la biblioteca els menuts i les menudes podran barrejar els ingredients que ja coneixien amb altres de nous per a fer un bon batut. Revistes com Xiulit i Camacuc són un gran descobriment, amb còmics com Boro, Moro i Puromoro de Toni Cabo, els llibres de matèries es multipliquen i la narrativa creix en pàgines i en diversitat. Al batut també es retroben sabors coneguts com la poesia i els àlbums, els quals continuaran presents en la vida dels lectors. I, alerta, que enguany hi ha un nou sabor esgarrifós: Valor, Maria (Andana, 2021), de Joan Borja.

Entrepans digitals

Per a aquesta recepta hi ha mancança d’ingredients. Amb la plataforma e-biblio de préstec digital de llibres, revistes i audiollibres, l’adolescència hauria d’explorar i educar-se en formes legals de lectura en línia, però manquen els autors i les lectures en valencià. Una llàstima d’entrepà.

Amb tot, aneu a fer un mos a les biblioteques per a menjar-vos la vida a mos redó!

*Article de la campanya «Fem visible la LIJ» de la Fundació Bromera.