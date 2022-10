Feria Valencia acollirà en març la competició autonòmica de les 28 modalitats d’FP

Els campionats autonòmics d’FP Skills CV 2023, ja en període postpandèmic es duran a terme del 28 a 31 de març a Feria Valencia. Es tracta d’una cita per a l’estudiantat d’FP en la qual 28 modalitats de Formació Professional —més cinc en modalitat exhibició— mostraran al llarg de tres dies de competició com l’alumnat de formació Professional de la Comunitat Valenciana és un múscul important per al relleu generacional i molt necessari per a la seua qualitat als sectors productius del nostre territori, apunten fonts de la Conselleria d’Educació.

Estos campionats simultanis podran ser visitats pels centres educatius en un recorregut per la Formació Professional per àrees o sectors i podran servir perquè alumnat de Secundària conega totes les possibilitats formatives que oferix l’FP. Es tracta d’una idea que la conselleria ja va voler implantar anteriorment, però que la pandèmia no va ser possible.

Com apunten des d’Educació, l’objectiu a banda de la realització dels campionats és «mostrar la qualitat de la Formació Professional i difondre estos ensenyaments com a opció primera de l’alumnat en el present i futur».

Cal recordar que els últims cursos, el Consell ha augmentat les places d’FP als centres educatius —amb un plantejament territorial i dels estudis amb més demanda al mercat laboral—; i està impulsant beques de transport, residència i dual.

Les inscripcions d’estudiants per a les competicions previstes al març va finalitzar l’estiu passat. Amb els millors alumnes de cada família d’FP es conformarà l’equip valencià que, posteriorment assistirà a les Spainskills, la cita estatal. Els medallistes d’or en les conegudes com a «olimpíades d’FP» integraran l’equip espanyol que anirà a competicions internacionals.

Este ha sigut recentment el cas del jove Ximo Alcaín, valencià que va guanyar l’or de la competició estatal de Floristeria i que la setmana passada va competir a Finlàndia, amb estudiants d’altres 13 països (Regne Unit, Hongria, Àustria, Corea, Japó, Taiwan, Índia, Polònia, França, Suïssa, Xina, Finlàndia i Itàlia).

Proves de Floristeria a Finlàndia

Ximo Alcaín ha estat en Helsinki i les skills han sigut tota una experiència per a ell, segons conta. «Ha sigut molt bonic i molt divertit, he conegut a gent d’altres països, aprés d’altres cultures...», explica l’estudiant, format en l’IES Vicente Gandia de Castelló (la Ribera) i a l’Escola de Capatassos Agrícoles de Catarroja.

Tot i haver-se preparat durant mesos per a les proves —previstes inicialment a Shanghái—, assegura que també ha aprés molt. «He vist noves tècniques de floristeria, sobretot de la Xina i he agafat moltes idees de cara a les pròximes competicions i també per a la meua vida laboral com a florista», afirma.

«Em quede amb allò viscut, amb allò gaudit i disfrutat durant la competició i molt content amb els treballs que he fet», assegura, sobre unes proves que no foren gens fàcils. Alcaín va aconseguir 657 punts i una 14a posició, en unes proves dominades per la Xina (726 punts).