Va de por! Les millors lectures de terror valencianes

La por és un dels temes més universals de les històries, orals i escrites, de tots els temps. Cada cultura té el seu tresor de criatures fantàstiques, de trames misterioses, de secrets inquietants... Els contes de terror són un bon punt de partida per a fer lectors i lectores.

Quan escoltem la por.

Els valencians posseïm una mitologia pròpia, present en llegendes i rondalles. Cal destacar que tan important com el que llegim o contem, és la manera com ho expliquem. Pas previ o simultani a fomentar la lectura, és estimular la capacitat d’escoltar. Podem aconseguir-ho amb la lectura en veu alta de les rondalles d’Enric Valor, adaptades pel mestre Jordi Raül Verdú. «I queixalets també» és el conte de por més conegut. Amb una versió musicada pel grup Rapsodes, en el llibre CD En Rip Rap Rondalles, tot publicat per Bullent.

Com han tornat els monstres valencians?

D’altra banda, Dani Miquel va tractar el tema de la por per primera vegada en la cançó «La Maria no té por», dedicada als nostres espantacriatures. Milers d’infants han descobert qui és la Quarantamaula, l’home del sac o el Butoni. La cançó va posar en marxa una recuperació de l’imaginari valencià amb l’obra de teatre On són els monstres, de Disparatario; el llibre CD De Por, de Dani Miquel; la col·lecció «Els nostres monstres» d’Andana i la campanya anual Espanta la por del Museu Valencià d’Etnologia.

Quan llegim la por...

Dos llibres em van dur a interessar-me pels monstres valencians: Llegendes Valencianes de Víctor Labrado (Bromera, 2007), de gran format i il·lustrat per Francesc Santana, recentment reeditat en format de butxaca amb el títol de Tots els noms de la por (Bromera, 2021);i el segon va ser Llegendes del sud, de Joan Borja (Bullent, 2005). Tots dos em van descobrir la saga dels nyítols, els cavalls de foc, els gegants... i em van animar a estudiar l’imaginari fantàstic i a escriure Màgia per a un poble. Guia de criatures i creences màgiques populars (Bullent, 2008). De Borja i Labrado destaca també Por o fugirem. Les millors llegendes de terror (Andana, 2018), una actualització de la tradició per als lectors joves.

La por amb vestit nou.

La por és un recurs per a seduir els més joves. Un dels primers llibres de terror que vaig llegir va ser Cartes d’hivern (Bromera, 1997) d’Agustín Fernández Paz. Després vingué la col·lecció de literatura fantàstica de Laertes, amb títols gòtics, com ara El gos dels Baskerville. Pel que fa als nostres autors, el gran mestre del suspens i del terror és Silvestre Vilaplana, amb títols com ara La música del diable (Cruïlla, 2020) i Els dimonis de Pandora (Bromera, 2016). Pel que fa al panorama internacional, us recomane un dels llibres que més m’han impactat: Torn de nit (Males Herbes, 2018), una antologia de relats de terror de Stephen King.

*Article de la campanya «Fem visible la LIJ» de la Fundació Bromera.