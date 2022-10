Nou centres valencians han participat en el Hackathon Digital FP, organitzat per CaixaBank Dualiza i FPInnovación, amb l’objectiu d’impulsar la digitalització entre xicotetes i mitjanes empreses a través de la cerca de solucions als seus problemes diaris, que s’ha celebrat entre el 17 i el 19 d‘octubre. L’esdeveniment ha congregat a més de 1.600 professionals d’FP de 76 instituts de tota Espanya, la major part d’ells estudiants i professors.

Concretament, l’Escuela Profesional Xavier, el CEED Misericordia, l’Institut Pax, el CIPFP Ausiàs March i l’IES Abastos, de València; a més de l’IES L’Eliana, l’IES La Costera (Xàtiva) i el CIPFP Faitanar (Quart de Poblet), són els centres de la província de València que han participat en les jornades, amb un total de 59 alumnes inscrits.

Durant els tres dies, els assistents, agrupats en més de 400 equips amb estudiants i professors provinents de diferents cicles formatius, van impulsay solucions reals als reptes que les empreses afronten diàriament per a desenvolupar la seua digitalització. Els grups estaven integrats per diferents perfils per a facilitar l’enriquiment mutu i el tractament multiangular a l’hora de plantejar solucions. Treballaren mitjançant l’aprenentatge basat en projectes i amb l’eina Proofhub.