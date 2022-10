Tauló de fotos: Activitats

un nou mural ompli de colors el ceip Ciutat de bolònia (valència). La comunitat educativa del CEIP Ciutat de Bolònia de València ja gaudix d’un acolorit mural sobre mobilitat sostenible que decora l’exterior de l’escola, obra de l’artista «Soma» i en el qual també va col·laborar l’alumnat del centre. Cal recordar que, recentment, el CEIP ha inagurat la peatonalització del seu entorn, després de les reivindicacions de l’alumnat, les famílies i el centre. El resultat final és un exemple de la mobilització de totes i tots.

pràctiques de coeducació dels estudiants de florida universitària. Alumnat del grau de Magisteri de Primària de Florida Universitària ha realitzat pràctiques coeducatives en centres de Primària de la província de València. Així, una dotzena de centres escolars van obrir les portes a l’alumnat universitaria per a fer experiments i recerques per a conèixer els estereotips de gènere que mostren els xiquets i xiquetes de 6 a 12 anys. Estes iniciatives formen part del contingut tractat en l’assignatura de Psicologia de l’Educació, on aprenen sobre els Plans d’Igualtat i convivència dels centres que marca el Pla Director de Coeducació de la Conselleria d’Educació. L’experiència ha estat gratament percebuda tant per part de l’alumnat com dels centres participants.

reciclatge de bolígrafs al col·legi san cristóbal (castelló). El Col·legi San Cristóbal, a la Plana, s’ha marcat l’objectiu d’aconseguir més de 20 kg de retoladors, bolígrafs, subratlladors, fluorescents, correctors, portamines, plomes estilogràfiques i cartutxos dins de la iniciativa «Bolis para el planeta». Este programa fomenta el reciclatge d’instruments d’escriptura i el termini finalitza el 25 de novembre. Com més material s’aconseguisca, major serà l’impacte ambiental positiu i majors seran les possibilitats del centre de guanyar els fons en joc, que destinarien al projecte «Oasis de Mariposas».