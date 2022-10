Tres valencians participaran en l’Olimpíada Científica Juvenil Internacional

Carlos Calderón Alba, Aitana Miralles López i Martina Tafur Giargia, del col·legi Mas Camarena de Bétera, formaran part de la delegació espanyola que, al costat dels alumnes del CEU San Pablo de Madrid, representarà al país en l’Olimpíada Científica Juvenil Internacional (IJSO, per les seues sigles en anglès) del 2 al 12 de desembre a Bogotà (Colòmbia). En esta competició, s’avaluaran els seus coneixements en Matemàtiques, Biologia, Geologia Física, Química i Tecnologia a través de proves individuals i en equip; però només si aconseguixen el finançament necessari.

La presència d’Espanya en les dues últimes edicions internacionals d’este certamen ha estat ressenyable, tornant a casa amb medalles de bronze (Lucía Aparicio en 2019 i Adriana Aguiló en 2021). No obstant això, la falta de mitjans financers i un bon suport econòmic dificulta cada any portar a estes promeses de la ciència a la competició.

L’Olimpíada Científica Juvenil Internacional (IJSO) és l’última fase de l’Olimpíada Científica Juvenil Espanyola (OCJE) organitzada per l’associació juvenil sense ànim de lucre QuinteScience. En aesta competició participen cada any més de 2.000 alumnes de tota Espanya, d’entre els quals se selecciona el millor equip de cada comunitat autònoma per a representar-la en la fase nacional. Enguany, la fase nacional es va celebrar a València amb el suport de la Universitat de València (UV), i va permetre seleccionar als dos millors equips per a posar-se a prova en la fase internacional (IJSO).

Una gran oportunitat

Esta olimpíada suposa una gran oportunitat per als estudiants seleccionats, no sols pel desafiament acadèmic, sinó també pel bagatge social, cultural i personal que s’adquirix. Al cap i a la fi, les olimpíades científiques estan per a ajudar els joves a descobrir les seues passions professionals i a conèixer persones amb les quals compartir el seu entusiasme i il·lusió, usant la ciència com a element de cohesió i entesa entre persones, especialment en la fase internacional (amb més de 60 països participants).

Tot això és el que aporta QuinteScience, una associació que agrupa antics participants en les olimpíades científiques sènior i des de 2017 realitza labors de divulgació científica al públic no especialitzat i la joventut. Des de l’organització busquen patrocinadors que ajuden estois alumnes a representar a Espanya en esta competició internacional. De tenir sort i aconseguir l’ajuda econòmica necessària, els sis alumnes espanyols podran competir a Bogotà i demostrar el seu talent científic.