Formacions Erasmus+ per a docents

L’IES Clara Campoamor d’Alaquàs està desenvolupant l’Erasmus+ "Aprendre a cooperar: èxit de l’educació europea", de tipus KA1, gràcies al qual durant este estiu diverses docents han realitzat formacions que les han portat fins a Creta i França.

A l’illa va viatjar Santa Domínguez, professora de Llatí i secretària del centre, que va participar en el curs "Museum Education", amb l’escola Eramus Learn d’Heràklion. Segons relata, el curs consistia en desenvolupar l’entusiasme en l’alumnat, "traguent-los de l’aula i deixant-los descobrir els coneixements d’altres formes d’educació, com ara un museu". "Al llarg de la setmana vam vore com tenim als museus una oportunitat pedagògica, ja que el curs ha estat estructurat a partir d’explorar els beneficis de l’aprenentatge formal i informal, utilitzant metodologies pedagògiques per planificar investigacions, analitzar i interpretar els resultats".

Entre les activitats que van desenvolupar els docents estan: una visita guiada a la ciutat d’Heraklion; classes sobre cultura, llengua i tradicions gregues; formació sobre l’educació en museus, els projectes que es poden realitzar en ells i l’actual digitalització amb una mestra experta en sociologia, Aspasia Vasilaki.

També van tindre temps per a visitar el museu històric de la ciutat amb dos quadres del Greco, nascut a Creta i adoptat a Espanya; la biblioteca del famós escriptor Nikos Katzantzakis; i el Museu Arqueològic.

A més, en altres sessions van aprendre diferents aplicacions per a realitzar en classe time-lines, llibres online, presentacions, pòsters; van anar al Palau de Cnossos i a les ciutats d’Agia Pelagia i l’antiga Rethymnos; i, per últim, van crear un ‘micromuseu’ de la ciutat d’Heraklion, on van fer diferents activitats de cada un dels museus que té la ciutat i van posar en pràctica tot allò vist i aprés.

"Sens dubte, amb este curs i aquesta ciutat hem trobat una forma alternativa, divertida i interactiva d’ensenyar a través dels museus i que podrem aplicar en les activitats complementàries i extraescolars que realitza l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs", explica Santa Domínguez.

Treball per projectes i cooperació

Per altra banda, a Lió (França) va viatjar Goyi Núñez, professora de Francés i coordinadora Erasmus+ de l’IES, que va formar-se de la mà de l’escola Lyon Bleu International. En este cas, el curs tractava sobre l’actualització en llengua i literatura franceses, així com innovació educativa, concretament sobre la pedagogia del projecte, el foment de l’hàbit de la lectura i la motivació per a la participació en la comunicació oral.

La professora explica que França "forma part de l’avantguarda en innovació educativa, especialment en aprenentatge cooperatiu i treball a través de projectes i és un dels països europeus on l’estudi de les llengües estrangeres té rellevància, com el recomana el Consell Europeu". A més, "el sistema educatiu francés mostra una preocupació per posar a l’alumne en el centre de l’aprenentatge, sent el protagonista", afirma.

"L’intercanvi d’idees entre el professorat participant ha suscitat la nostra reflexió sobre les mancances del nostre sistema educatiu, ja que suïssos, italians, portuguesos i francesos preparen al seu alumnat perquè les llengües no siguen una barrera, sinó que els permeten la mobilitat professional entre els països de la Comunitat Europea", afegix la docent, que també valora la importància de la "coordinació del professorat en projectes multidisciplinaris" i de la motivació de l’alumnat. "L’aprenentatge a través de projectes estimula la creativitat de l’alumnat, impulsant la seua curiositat i el seu aprenentatge", explica Núñez.