Més de 100.000 escolars rebran el segon número de la revista ‘Llegim?’

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura ha organitzat, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, l’enviament de més de 100.000 exemplars del segon número de Llegim? Revista per a devorallibres a l’alumnat matriculat en 1r i 2n de Primària de tots els centres educatius valencians, així com també a les biblioteques públiques valencianes.

La revista ofereix un disseny visualment atractiu i continguts especialment confeccionats per als xiquets i les xiquetes d’entre 6 i 8 anys. Es tracta d’una publicació gratuïta que consta de 32 pàgines, impresa a tot color, que inclou quatre còmics escrits pels professionals de l’escriptura valenciana M. Jesús Bolta, Francesc Gisbert i Mercè Climent; dos poemes de l’autor Marc Granell, i un conte de Jovi Lozano-Seser. Els dibuixos han sigut elaborats pels professionals del món de la il·lustració valenciana César Barceló, Laura Inat, Lorena Mínguez, Enric Solbes, Pau Valls i José Fonollosa.

La publicació conté també jocs, manualitats i un bon grapat de consells pràctics que animaran les famílies a combatre la contaminació; fer titelles de dit, un llibre de natura o un exlibris; jugar al joc de "Les tres R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar", i visitar un parc natural en família.

Espai web

La campanya compta amb un espai web propi (www.llegim.org) on hi ha jocs, activitats i passatemps per a aprendre a cuidar el planeta; recomanacions de llibres per edats; vídeos amb manualitats, receptes i consells, i una secció per a sol·licitar més exemplars de la revista.

Exposició

Per últim, s’oferirà, de manera gratuïta, a totes les entitats que ho sol·liciten, l’exposició "Llegim?". Aquesta conté els còmics, els poemes i el conte inclosos en la revista, i està formada per 16 panells enrotllables (100 x 200 cm). L’entitat sol·licitant sols s’haurà de fer càrrec del transport –tant d’anada com de tornada– i rebrà 25 exemplars del segon número de la revista Llegim?, que podrà regalar als visitants.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha ressaltat "l'atractiu contingut de la revista que pretén atrapar els xiquets que s'inicien en la lectura". Per a Amoraga, "aquesta iniciativa se suma al programa d'activitats que s'estan impulsant des de la Generalitat amb l'objectiu de generar xarxes de lectura col·lectives i augmentar l'índex lector en la societat".

La campanya "Llegim?" forma part del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (PVFLL) 2017-2022. Aquesta quarta edició amplia els continguts de les campanyes anteriors, adreçades als xiquets i xiquetes d’entre 0 i 12 anys. La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, creada l’any 2001, és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre que té com a finalitat principal fomentar la lectura, especialment la literària i formativa, entre tots els sectors de la societat en general, però amb una atenció específica cap a la població infantil i juvenil, la llengua, la cultura i l'educació.

El seu principal àmbit d’actuació és la formació del professorat i dels professionals del món de les biblioteques, les llibreries i el sector cultural, vinculats directmanet o indirecta a la promoció de la cultura, entre altres objectius.