Repoblant l’Albufera: escolars del Saler solten una vintena de tortugues

Escolars del CEIP Luis de Santángel del Saler van participar la setmana passada en la solta de més d’una vintena de tortugues autòctones valencianes al Parc Natural de l’Albufera, amb l’objectiu de repoblar l’aiguamoll valencià i reforçar la presència d’esta espècie.

En concret, es tracta de 20 exemplars de tortuga d’estany (Emys orbicularis). Els animals, nascuts en la piscifactoria del Palmar —pertanyent a la Conselleria d’Agricultura—, van ser criats en la Fundació Oceanogràfic dins del programa de reproducció i introducció de les Emys que impulsa la citada conselleria.

Després d’un any de preparació, les joves tortugues ja estaven preparades per a sobreviure en el medi silvestre. Per a això, l’equip d’Educació de l’Oceanogràfic va impartir una sessió pràctica a l’alumnat, en la qual se’ls va explicar com identificar a les tortugues autòctones valencianes (tortuga d’estany i tortuga de rierol) i com diferenciar-les d’altres espècies invasores com les tortugues de florida, del gènere Trachemys, Pseudemys o Graptemys.

Els escolars també van rebre unes fitxes en les quals van anotar les característiques —pes i mesura— dels animals.

Finalment, es va procedir a la solta de les tortugues que va consistir a depositar-los en una "platja" de terra i canyes.

Les tortugues porten incorporat un microxip —com els empleats en les mascotes—, perquè, quan siguen trobades de nou, el personal puga identificar-les i conéixer com han evolucionat.