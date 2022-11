‘Som imprescindibles’: El cant optimista i per la salut mental que llança l’alumnat de Secundària

L’alumnat de 2n d’ESO de l’IES l’Arabí d’Alfàs del Pi protagonitza la campanya "Som imprescindibles" amb la qual la Conselleria d’Educació tractarà a les aules de Secundària la salut mental i la prevenció del suïcidi entre els adolescents, mitjançant tallers amb psicòlegs en 2n i 4t d’ESO i amb una guia per al professorat.

Els docents també tenen ja al seu abast una cançó en clau positiva i empoderant, en la qual els estudiants posen la cara al videoclip que arribarà a les aules d’altres centres educatius de la Comunitat Valenciana. Però no només això, perquè des de l’IES l’Arabí també han treballat darrere de la càmera i són els creadors de la lletra de la cançó "Imprescindibles", que interpreta el grup MO’Roots.

"Perquè tu, ets imprescindible, perquè tu ets irrepetible, perquè tu seràs el foc que encendrà noves estreles", o "Alcar-se es volar, tu pots derrocar totes les parets" són alguns dels missatges que trasllada la peça musical i que, per damunt de tot, apunta que totes les persones "som imprescindibles", cadascú amb els seus trets característics, sense importar les diferències. Tanmateix, trasllada afirmacions sobre l’autoestima, l’acceptació personal i el respecte a tot tipus de diversitats.

Oliver, Zoe i Sophie són tres dels estudiants que van començar el curs passat a treballar el projecte, quan estaven a 1r d’ESO (ara cursen 2n). En la presentació del videoclip i la campanya —que va ser la setmana passada a l’IES El Ravatxol de València— expliquen que no s’imaginaven la transcendència que tindrà el treball que han fet a classe.

Els tres mostren la lliçó ben apresa i no dubten a fer una recomanació a altres estudiants de la seua edat, sobretot a aquells que no estiguen passant un bon moment. "Tots els problemes tenen una solució encara que no ho parega, i cal intentar buscar-la", apunta Oliver, que aconsella "demanar ajuda" quan se necessite, com també defensa Sophie. "Que intenten demanar-la sobretot a algú de confiança, que també pot ser un professor", recomana l’estudiant. "Tots som perfectes com som, cadascú té una essència pròpia, tots som únics i irrepetibles", reflexiona.

En la mateixa línia, Zoe explica que alguns amics seus "ho estan passant mal perquè es callen per vergonya o perquè creuen que ningú els comprendrà... i haurien de contar les coses, perquè parlant sempre millora tot".

Alegria, decisió i força

Kiko Devesa és el professor de Música del’IES l’Arabí que ha treballat amb l’alumnat i, a més, membre del grup MO’Roots que interpreta la cançó, pel que ha viscut el projecte "des de dues perspectives: l’educativa i l’artística". Conta a Levante-EMV que en el procés han participat uns 150 estudiants, que este curs van gravar el videoclip.

El professor advoca per mostrar a l’alumnat "la vida real sense tabús, sense maquillatge ni fantasies". "Només d’esta manera, els joves estaran preparats per a afrontar la vida amb alegria, decisió i força", afirma.

Tanmateix, advertix sobre la importància de l’acompanyament, especialment en la transició entre etapes. Segons apunta, els adolescents "patixen quan arriben a l’ESO. Les famílies es pensen que ja són adults i precisament és quan més atenció necessiten", afirma sobre l’alumnat.

Quant a la tasca docent, creu que ha de ser "acompanyar a l’alumnat en el procés de maduració, donar-los eines per a situacions quotidianes i permetre’ls equivocar-se sense sentir-se jutjats", a més "d’animar-los a expressar els seus gustos, les seues aficions, la seua sexualitat sense que se’ls menyspree ni se senten examinats".

La cançó ja està a les xarxes socials i al web de la Conselleria d’Educació, on pròximament també hi haurà material sobre la campanya. La directora general d’Educació Inclusiva, Raquel Andrés, demana a la comunitat educativa que la difonga i que es parle amb els adolescents sobre salut mental i prevenció del suïcidi. Cal recordar que en 2021-22 els centres van registrar a través del PREVI que 1.600 estudiants de Primària i Secundària havien tingut conductes autolítiques o ideacions suïcides, una dada que s’ha més que triplicat des del curs 2018-19.

Raquel Andrés considera que "Som imprescindibles" té "missatges molt potents per afrontar el tema amb valentia" i parlar "no només de prevenció, sinó apoderament, vida, sentit de pertinença, amistat i caliu".