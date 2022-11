Tots els secrets del manteniment d’aquaris i la cura de corals

De l’11 al 13 de novembre es realitzarà en l’Oceanogràfic de València la nova edició del "Curs d’aquariologia marina i corals". Es tracta d’un curs de 20 hores que ve a ampliar l’oferta dels quals es desenvolupen actualment en el major aquari d’Europa. Un curs enfocat al maneig i manteniment de peixos i corals tropicals i mediterranis, impartit per professionals amb àmplia experiència en els diferents temes que es tractaran en el curs, és a dir, persones de l’equip de l’Oceanogràfic.

El programa tractarà d’aspectes genèrics i específics del món de l’aquariologia marina i els corals. S’abastarà la iniciació a la aquariofilia marina des del punt de vista de grans aquaris públics, com el de València, i la iniciació a la acuariofília marina en manera aficionada.

Sessió teòrica i pràctiques

El contingut del curs és molt complet, emprant una metodologia dinàmica i participativa i, igual que la resta dels cursos que s’oferixen en l’Oceanogràfic, alterna sessions teòriques amb sessions pràctiques.

Igualment, s’abordaran tant aspectes biològics com aspectes més tècnics relacionats amb el manteniment i maneig d’aquaris. Alguns dels temes biològics que es tractaran seran, per exemple, saber seleccionar les diferents espècies de peixos i invertebrats segons les seues necessitats fisiològiques i anatòmiques o identificar les principals patologies que poden presentar els peixos i invertebrats en l’aquari i els seus respectius tractaments.

Aprendre del dia a dia

Per a les sessions teòriques s’utilitzaran recursos audiovisuals en una aula a càrrec de diferents professionals de l’Oceanogràfic que parlaran de temes biològics i tècnics. Per a les sessions pràctiques, es visitaran diverses instal·lacions de l’Oceanogràfic, on els ponents mostraran diferents aspectes per a tindre en compte del manteniment dels aquaris, així com dels principals problemes que poden sorgir i les seues possibles solucions.

Per a reserves o més informació es pot telefonar al telèfon 960470647 o consultar la web de l’Oceanogràfic. El d’aquarologia és una de les formacions que l’aquari valencià ha programat per a este curs i se realitzarà després del de taurons, ja realitzat en octubre.

A més de continuar durant l’any amb les matèries d’ocells, tortugues marines, taurons, mamífers marins i meduses, corals i cavallets marins, enguany s’oferix com a novetat el curs d’Educació Ambiental, en el qual es tractaran els fonaments i origen de l’Educació Ambiental i les amenaces del medi marí, així com l’Agenda 2030 i els ODS.