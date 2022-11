Viatge a Alemanya per a no caure en el parany de les ‘fake news’

L’IES Comarcal de Burjassot està desenvolupant el projecte Erasmus+ KA121 "Young People in Europe Today", gràcies al qual del 4 al 10 d’octubre un grup de nou alumnes de 4t d’ESO van realitzar una mobilitat a Ostfildern (Alemanya). Els estudiants van estar acompanyats per les professores Nuria Martínez i María José Cob, i amb els seus socis van treballar sobre com els fake news influïxen en diferents aspectes de la vida quotidiana i com es pot diferenciar una notícia fiable d’una fake news.

Cadascun dels països participants va preparar una presentació de la seua escola i altra sobre una visió preliminar de les fake news per presentar-la a la resta de persones. Açò va constituir el punt de partida d’una intensa setmana d’activitats, expliquen des del centre, que també va incloure treball de camp. Entre altres coses, van rebre la visita d’experts fotògrafs; i van realitzar tallers amb monitors especialitzats. Per acabar, van crear un producte final en el qual l’alumnat ha demostrat un gran coneixement del tema tractat i ha après a utilitzar el sentit crític per a detectar este tipus d’informacions falses. Les professores expliquen que les i els estudiants de l’IES Comarcal va realitzar un molt bon treball, participant en equips internacionals formats per altres estudiants d’Alemanya i Finlàndia. El passat mes de maig, alumnat i professorat de Burjassot ja va visitar Estònia dins d’un altre projecte Erasmus+, Young people and urban citizenship: urban chances and challenges. Entre altres coses, van visitar la Universitat de Tartu i van estar amb joves de Finlàndia, Estònia, Itàlia y Alemanya. El professorat este estiu també s’ha format en Islàndia.