La 15a Mostra Contescoltes estarà dedicada a la pau

«Contar per la pau» és el títol que l’organització ha triat per a la quinzena edició de la Mostra Contescoltes, que tindrà lloc el divendres 11 de novembre al monestir de Santa Maria de la Valldigna de Simat, de 9.00 a 14.30 hores.

«Des del 24 de febrer de 2022 el món es veu agitat per la guerra d’Ucraïna que ha alterat l’ordre mundial i que augura els més negres presagis. Diuen que la guerra és el que passa quan fracassa el llenguatge, així que en esta edició volem posar en valor la força de la paraula per a reivindicar la pau». Així explica l’organització de la mostra la temàtica triada per a l’edició d’enguany, que compta amb la participació de contacontes de diferents racons d’Espanya, d’Argentina i del Japó.

Ana Apika (Bizkaia), Alejandra Venturini (Argentina/Madrid), Sergi Juesas (València), Silvia Colomer (Alcoi), María Fraile (Zamora) i Yoshi Hioki (Japó/Barcelona) seran els narradors i narradores que participaran en aquest Contescoltes. El programa es tancarà amb la taula redona «Creant lectors». Hi intervindran Carmina Prats, cap del Servei de Foment de la Lectura de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport; la il·lustradora i directora d’art valenciana Helga Ambak, i Rosa Mengual, directora de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, entre altres.

Contescoltes és una iniciativa dels ajuntaments de Barx, Rafelcofer, Requena, Simat de la Valldigna i Benifairó de la Valldigna. També hi col·laboren el SARC de la Diputació de València, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, la Mancomunitat de la Valldigna, la Mancomunitat de Municipis de la Safor i l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.