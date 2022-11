El dret a l’habitatge s’aprén a través del cine

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) duu a terme una campanya pel dret a l’habitatge en la qual, entre altres coses, demana als partits polítics l’aprovació d’una llei de vivenda que garantisca l’accés a totes les persones a una llar. Ara, han trobat en la colpidora pel·lícula «En los márgenes» (Juan Diego Botto, 2022), una nova ferramenta per a mostrar la realitat dels desnonaments, que a la C.Valenciana patixen cada dia 19 famílies, i que pretenen visibilitzar a les aules.

Amb este objectiu, des de la plataforma proposen als centres educatius aprofitar el film —que alguns cinemes oferixen en sessions matinals— per a realitzar un cinefòrum sobre les històries que conta l’obra, que s’entrellacen a través de diferents situacions precàries que acaben en un desnonament.

A més, han el·laborat també una unitat didàctica de la pel·lícula que han començat a fer arribar als centres de Secundària i als d’FP, a més de les universitats. Es tracta de material per a treballar a classe després de les projeccions i aprendre, entre altres coses, quina normativa arreplega el dret a l’habitatge o què són els fons voltor.

«Quan va eixir la pel·lícula ‘En los márgenes’ vam vore que estava molt ben documentada i preparada i que podríem utilitzar-la per a donar als instituts una visió real del que passa, perquè els estudiants i molta gent en general no ho saben i no coneixen la PAH», apunta Ismael Sanz, professor i membre de la plataforma que ha preparat la proposta docent junt amb José Luis González, també integrant de la PAH.

«Proposem fer a classe una sèrie de reflexions sobre la pel·lícula, expliquem què és la PAH i les nostres reivindicacions més importants i també hi ha més material en els annexos, per exemple sobre la Sareb o altres recursos perquè el professorat i l’alumnat aprofundisquen més sobre este tema, si volen», afegix.

Ismael Sanz explica que la idea de fer una unitat didàctica per als centres educatius «va nàixer després d’una sessió amb un institut, perquè vam vore que l’alumnat feia preguntes molt interessants».

Eixe institut va ser l’IES Jordi de Sant Jordi de València, del qual van participar en l’activitat alumnes dels cicles formatius d’Animació Sociocultural i Integració Social. «Utilitzem la pel·lícula perquè tot està molt ben reflectit», resumix l’activista. A més, el treball de l’actor i director Juan Diego Botto i la periodista Olga Rodríguez, responsable dels guions, també mostra les conseqüències que el problema de l’habitatge té sobre la salut mental, com l’angoixa, la depressió o, inclús, el suïcidi.

Fer visible el problema actual

Des de la plataforma expliquen que tres cinemes (Lys, ABC Park i Babel) s’oferixen a fer sessions matinals d’«En los márgenes» —protagonitzada per Penélope Cruz i Luis Tossar, entre altres— a demanda dels centres. La unitat didàctica té dos versions (una per a ESO i FP i altra per a Batxillerat i universitats) i també està disponible en valencià o castellà. L’objectiu de la PAH amb la unitat didàctica i la proposta del cinefòrum —que pot comptar amb la presència d’activistes de la plataforma— és «fer visible la problemàtica actual, social i econòmica que patixen moltes famílies», perquè els estudiants «prenguen consciència», ja que en un futur «també s’enfrontaran als problemes del lloguer».