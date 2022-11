El Grupo Social ONCE estrena el primer videojoc educatiu accessible

El Grupo Social ONCE ha estrenat «Oncity», el primer videojoc educatiu i accessible, per a totes les edats, condicions i perfils, que convida a posar-se en la pell de les persones amb diferents discapacitats i aconseguir, al costat dels personatges del videojoc, ciutats o entorns plenament inclusius. «Oncity» pot jugar-se en qualsevol dispositiu amb navegador, amb qualsevol tipus de control (comandament gamepad, ratolí, teclat, pantalla tàctil…) i connectivitat de lectors de pantalla per a persones cegues.

Està compost per 12 minijocs, més de 30 preguntes quiz i divertit contingut sorpresa, com recomanacions de pel·lícules, sèries o plans en família, tot comentat en text fàcil i veu pels molt diversos personatges. Es tracta del principal material de suport didàctic per a tots els grups inscrits al 39é Concurs Escolar del Grupo Social ONCE, i que posteriorment estarà disponible de forma gratuïta. En esta edició, el concurs convida als centres a empatitzar, reflexionar i treballar per a aconseguir municipis sense barreres. El videojoc permet empatitzar amb les persones que tenen algun tipus de discapacitat (visual, auditiva, física o intel·lectual).