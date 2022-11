Les Jornades Traduttore se celebren l’11 i 12 de novembre al Monestir de Sant Miquel dels Reis

El Monestir de Sant Miquel dels Reis de València acollirà, de l’11 al 12 de novembre, la celebració de les «Jornades Traduttore: de les traduccions dels clàssics fins a les de Joan Fuster». L’activitat pretén ser un punt de trobada entre professionals de l’escriptura i la traducció literària i lectors i lectores amb una especial atenció a la traducció d’autors i autores valencians a altres llengües.

El programa començarà el divendres amb la conferència inaugural «Traduir és triar», a càrrec de l’acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) Rosa Agost. A continuació, l’hispanista Dominic Keown, el doctor en Filologia Gianpiero Pelegi i la professora de l’Escola Oficial d’Idiomes de Castelló Àngela Elena Palacios participaran en la taula redona «Com traduir Joan Fuster i Vicent Andrés Estellés a l’anglés, l’italià i el castellà». La jornada finalitzarà amb la ponència «Les traduccions fetes per Joan Fuster» de Vicent Salvador, poeta i catedràtic de la Universitat Jaume I.

L’endemà, les sessions es reprendran a les 10 h amb la taula redona «Traduir, un ofici ocult», on conversaran Salvador Company, Joan Navarro, Encarna Sant-Celoni, Rosa Agost i Pau Sif. Després, els escriptors i artistes Anna Moner i Sebastià Carratalà parlaran sobre «Com traduir la imatge a la paraula: a propòsit d’El descrèdit de la realitat, de Joan Fuster» amb Juli Capilla, editor de Lletra Impresa. Per últim, hi haurà una conversa entre l’escriptor Rafa Lahuerta i l’acadèmica de l’AVL Carme Manuel, i la conferència de cloenda «Homer i Dante en un llenguatge literari modern, però fidel al fons i a la forma», a càrrec de l’acadèmic Joan Francesc Mira.

Les inscripcions s’hauran de formalitzar en la pàgina web de l’AVL (www.avl.gva.es) i estan certificades pel CEFIRE de Plurilingüisme. Durant el transcurs de les jornades i fins al divendres 13, se celebrarà també una fira editorial dedicada íntegrament als llibres traduïts. L’entrada és lliure i gratuïta.