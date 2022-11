Més de 460 centres aposten pels programes d’expressió artística

La Conselleria d’Educació ha estrenat este curs un nou projecte conjunt en el qual engloba quatre programes —alguns existents i altres nous— per a treballar les expressions artístiques amb l’alumnat de Primària, a través de la música, la ràdio, el teatre i la dansa.

Es tracta d’EscolART, que engloba els ja existents «L’escola canta» i «L’escola dansa»; un altre que es recupera després d’uns anys, «L’escola fa ràdio», i un totalment nou: «L’escola fa teatre».

A esta convocatòria per a 2022-23 es podien presentar els centres públics i concertats, que han respost a la convocatòria de la conselleria, igual que els cursos passats. En total, segons apunta Educació, 468 centres han apostat per algun dels programes de la iniciativa, i alguns, inclús, per més d’un, ja que el total de projectes és de 625.

El programa que més participants té és «L’escola canta», que continua creixent amb 198 centres inscrits; seguit de «L’escola dansa» (164), «L’escola fa ràdio» (161); i «L’escola fa teatre», que s’estrenarà amb un centenar de col·legis (102).

La directora general d’Innovació Educativa, Reis Gallego, destaca que «el desenvolupament de l’expressió artística és un element clau en la formació del nostre alumnat». Partint d’esta premisa, EscolART és «un programa dissenyat per a generar situacions d’aprenentatge vinculades a les arts i que desenvolupen les competències comunicatives orals, alhora que fomenten la inclusió en atendre la diversitat», explica.

Gallego destaca, a més, que les ensenyances artístiques «potencien vies de transformació educativa que milloren l’adquisició de competències i de resultats acadèmics de l’alumnat, aportant elements emocionals i de vincle, a més de fomentar aprenentatges interdisciplinaris».

Tanmateix, «l’educació artística també millora la motivació general de l’alumnat i reforça la seua confiança, creativitat, imaginació, el pensament crític i l’expressió emocional».

Per a donar suport didàctic als quatre projectes del programa EscolART, el Cefire Artisticoexpressiu convocarà activitats formatives a les quals podrà inscriure’s de manera voluntària el professorat dels centres que hi participen.

Cal recordar que l’«Escola canta» i «L’escola fa ràdio» van sorgir en 2017-18 i el primer és el programa més consolidat. Des de Castelló, a la Plana, ha anat ampliant-se progressivament i, malgrat l’aturada per la pandèmia, el curs passat 6.267 alumnes de 118 centres educatius participaren des de 40 municipis de 24 comarques de Castelló, València i Alacant.

La iniciativa d’Educació —també impulsada per l’Ajuntament de Castelló—, té com a objectiu donar a conéixer la tradició musical valenciana; millorar la competència lingüística del valencià; i fomentar una sensibilitat positiva i una convivència entre diferents cultures, mitjançant la formació de corals; i és molt valorat pels centres per ser un projecte d’innovació que promou els valors de treball en equip i el desenvolupament de competències en matèria plurilingüe a través de la música.

D’altra banda, amb la covid-19 es va crear «L’escola dansa», per a fomentar l’expressivitat corporal de l’alumnat sense haver de llevar-se la mascareta, una iniciativa per la qual en 2021-22 van apostar 131 centres amb 11.103 alumnes participants.

Este 2022-23 es recupera «L’escola fa ràdio», aturat des de 2019-20; i se suma el nou «L’escola fa teatre», que pretén dinamitzar en les àrees de la literatura i l’art dramàtic.