Quatre carrers i quatre monstres

Si Mireia haguera parat més atenció, el colp no haguera sigut tan fort. Per desgràcia, quan és la por qui espenta, són les cames les que manen. Corria amb els ulls plorosos. Corria tan de pressa que les llàgrimes quedaven arrere quan eixien de l’ull.

Si Carles haguera estat més calmat, podria haver evitat el colp. Però fugia vigilant l’esquena amb la por estesa pel cos.

Una cap amunt, l’altre cap avall, toparen ben fort allà on es creuaven els carrers i rebotaren de tos amb els culs en terra.

No s’havien refet de la trompada quan Àngel, des del carrer de la dreta, entropessà amb les quatre cames que jeien enredrades en alt. Els havia vist topar i inclús alçà una cama per a botar per damunt d’ells, però no fou suficient. També ell fugia com una bala i no tingué temps ni espai per a reaccionar. Caigué en planxa lliscant el pit sobre terra. Va ser un miracle que no se li trencaren les ulleres.

En un no res l’encreuament dels quatre carrers es va omplir amb tres xiquets tombats en terra envoltats per la por i també per la foscor.

–Aaah! Però què?!

–Uuuh! Quin mal!

–Meeerda!

Els ulls de tots tres anaven dels uns als altres tractant de comprendre el que els havia passat. A l’instant, però, deixaren de mirar-se i es fixaren en Toni, que en aquell moment frenava en sec davant d’ells. Fou un miracle que no acabara damunt del bolic de xiquets.

–Ajudeu-me, em persegueix un f...! –Carles es quedà mut. No s’atrevia a pronunciar la següent paraula.

–No, no! És que jo...! Per allà! –Mireia es girà assenyalant amb un braç tremolós el carrer pel qual venia.

–A mi em persegueix un, un...!

–Un fan... tasma? Un... monstre? –preguntà Toni balbucejant la paraula que ningú s’atrevia a pronunciar.

En terra, les cares eren un espill. Àngel assentí vergonyós. També ho feren Carles i Mireia.

–Voleu dir que vosaltres també...?

–Ens persegueix un fantasma? A tots?

–Me’n vull anar a casa –sanglotejà Mireia.

–Sí, i jo, però per a on?

–Per ací no –deia Àngel–, hi ha un monstre disfressat de xiqueta que volia capturar-me.

–On? –preguntà Toni–. Jo no veig ningú.

–No sé on està, però corria darrere meu.

–Això no és res. Un gat diabòlic ve darrere meu –feu Carles.

–Un gat?

–Bé, en un principi pareixia un gat, però després... després ja no. Ha desaparegut. No el veig. Deu estar amagat.

–I què dieu vosaltres? –preguntà Àngel.

Mireia i Toni es miraren. Mireia abaixà la mirada i contestà esperant el riure general.

–Un fantasma amb un llençol blanc ha intentat atrapar-me. Sé el que penseu –digué abans que tots començaren a riure–. Sona a broma de mal gust però...

Carles esbufegà alleugerit.

–T’han pres el pèl! Segurament era algú que volia fer-te una mala passada.

–Tu creus? Pareixia tan real...

–Un fantasma amb un llençol? Crec que la broma ens l’han gastada a tots.

–Jo no ho crec –va parlar Toni. Era l’únic que encara no havia dit res. Havia estat seriós observant i escoltant.

–Què vols dir? –preguntà Mireia.

–Si com dius algú vol gastar-nos una broma, la meua almenys no ha tingut cap gràcia.

–Per què? Què t’ha passat?

–L’home del sac ha intentat atrapar-me.

‒L’home del sac? –ploriquejà Àngel.

–Sí, i ací duc la prova –Toni deixà caure un sac al centre del cercle que formaven els xiquets. Els tres es van alçar d’un bot allunyant-se’n un poc per precaució.

–L’home del sac? –insistí Carles–. Ho dius de veritat?

–Jo sí que et crec –digué Mireia–. I si haguéreu vist el llençol, també vosaltres ho creuríeu.

Ningú contestà. Tots reflexionaven en silenci. Cadascun d’ells sabia el que havia vist. No era cap broma.

–Vull tornar a casa –a Àngel li tremolava la veu.

–Tots ho volem, però sembla que als quatre carrers pels quals hem vingut ens espera un monstre –Mireia movia els ulls d’un carrer a altre.

–Crec que serà millor que cadascú conte el que li ha succeït —decidí Toni—. Així podrem decidir què fer o quin és el millor camí per a fugir.

Com que ningú contestava, Toni es dirigí a Mireia.

–Comença tu. Conta’ns què has vist.

–Estava amb els meus cosins a l’horta del iaio Pep. Havíem anat a furtar unes quantes cireres. Se’ns ha fet tard i ja tornàvem a casa. Ens hem acomiadat a la plaça Major. Ells se n’han anat cap a sa casa i jo a la meua. Caminava sola pel carrer. No se sentia ni una ànima. De sobte, ha aparegut des de darrere d’un cantó. Avançava lentament fins que s’ha detingut enmig del carrer. Estava quiet, de peus, mirant-me. Semblava una estàtua.

–Digues ja què has vist –exigí Àngel impacient!

–Un llençol blanc. No soc una ploramiques, però tampoc he pogut evitar espantar-me. Després he pensat que era una broma, algú que s’havia ficat el típic llençol blanc sobre el cos amb dos forats esgarrats per als ulls per a fer veure que era un fantasma. No m’abellia retrocedir i enfilar per un altre carrer. Així que he continuat caminant cap a ell. Quan estava prop...

»Ha soltat un gemec esgarrifador, llarg i lamentós. M’ha posat els pèls de punta. He dissimulat tan bé com he pogut i l’he increpat. «No ha tingut gràcia! –li he dit fent-me la valenta!–. A més, és una disfressa molt roïna!»

»No ha contestat, no s’ha mogut del lloc. Al següent pas que he fet cap a ell, ha retrocedit. A cada pas que feia, el fantasma tirava més arrere sense deixar que m’arrimara més del compte. Al final, ha desaparegut pel mateix cantó. Com que no l’he vist més, m’he rigut de mi mateixa i he continuat caminant.

»Caminava intentant refer-me de l’esglai. Abans d’aplegar al següent cantó, el carrer s’ha omplit d’una boirina gelada. Ha sigut vist i no vist. La boira ha cobert tot el carrer fins a un pam de terra. Aleshores he tingut la sensació que tenia algú a l’esquena. M’he girat i l’he tornat a veure. El mateix llençol immòbil enmig del carrer. «Ja n’hi ha prou! –li he dit–. T’he dit que no fas gràcia!»

»He continuat caminant accelerant el pas. Al cap de pocs metres he tornat a girar-me per curiositat i ha sigut quan he començat a espantar-me de veritat. El llençol m’havia seguit. Havia parat a uns metres de mi i continuava sense dir ni fer res. Enutjada, he agafat unes cireres que duia a la butxaca. Ha sigut el primer que he trobat. Tampoc ho he pensat massa. Li les he llançades amb ràbia. En aquell moment ha sigut quan el cor se m’ha parat. Les cireres han travessat el seu cos. Us dic que l’he encertat de ple, però les cireres han seguit com si res fins que han caigut en terra molt més enllà. El fantasma ni tan sols s’ha menejat.

»Us assegure que a aquestes altures ja tenia la por en els ossos. Estant quasi damunt d’ell, he pogut veure a través dels forats dels ulls que dins del llençol no hi havia ningú.