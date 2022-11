Tallers, humor i un aniversari per a celebrar la ciència a l’Oceanogràfic

Un any més, l’Oceanogràfic s’unix a la Setmana Europea de la Ciència durant la qual es desenvoluparan diverses activitats divulgatives del 7 al 18 de novembre. En el programa destaquen la taula de diàleg «Primers passos de supervivència en les tortugues marines: Com podem ajudar?»; a més de tallers i activitats, com «Ciència per la vida marina» i el Dia de l’Amic; i l’aniversari del xicotet Kylu, la beluga de l’Oceanogràfic que està aportant dades molt importants sobre la seua espècie als investigadors de la Fundació Oceanogràfic.

La Setmana de la Ciència i la Tecnologia —que té el seu origen a França en 1991—, és la iniciativa més important de divulgació científica. Des de 2001 és organitzada per tota Espanya amb els objectius d’acostar la ciència al públic de totes les edats; i estimular el gust pel saber científic i incentivar la participació dels ciutadans en qüestions científiques mitjançant la realització d’activitats de divulgació en museus, universitats, centres d’investigació, parcs tecnològics, entre altres propòsits. Mesa de diàleg Després de la inauguració de la Marea del Canvi el mes d’octubre passat, la Fundació Oceanogràfic ha organitzat, al costat de l’empresa Frosch, la primera taula de diàleg titulada «Primers passos de supervivència en les tortugues marines: Com podem ajudar?», liderada per José Luis Crespo, responsable de l’àrea de Conservació de la Fundació Oceanogràfic i que tindrà lloc demà dijous a les 19:00 hores en l’aquari valencià. L’objectiu de realitzar esta taula de diàleg dins de la Setmana Europea de la Ciència és destacar els projectes d’investigació i conservació realitzats amb els nounats de les tortugues marines. Espectacle de màgia Durant el dia de hui, els escolars que s’acosten a l’Oceanogràfic —situat en la Ciutat de les Arts i les Ciències—, podran participar dels tallers científics organitzats pels educadors i divulgadors de l’aquari i de la fundació. Estes activitats estaran situades en diversos punts del centre, on els professionals explicaran els projectes científics que duu a terme la Fundació Oceanogràfic amb les tortugues i els mamífers marins. A més, les i els escolars podran convertir-se en «Veterinaris per un dia». D’altra banda, el matí del diumenge, 13 de novembre, els «amics de l’Oceanogràfic» més xicotets gaudiran a l’Auditori Mar Roig de l’espectacle educatiu «Clowntífic» del grup d’humoristes Big Van, en el qual els xiquets i xiquetes es convertiran en autèntics investigadors, alhora que aprenen contingut científic. Sis anys junt amb Kylu També hi haurà un aniversari especialment relacionat amb la ciència: el de Kylu, l’única cria de beluga d’Europa, que complix sis anys el pròxim 15 de novembre. Kylu, que així es diu el xicotet cetaci, rep el seu nom de la unió de les inicials dels seus progenitors (Kairo, el pare, i Yulka, la mare) i «lu» perquè va nàixer sota un sdeveniment astronòmic anomenat «superlluna». La seua existència i creixement en l’Oceanogràfic ha suposat tot un regal per a la ciència ja que, gràcies a la possibilitat d’accedir a ell, els investigadors de la Fundació Oceanogràfic venen estudiant diversos aspectes de la fisiologiade les belugues, com ara la seua funció pulmonar, vocalitzacions o el sistema immune. Fins i tot, s’han pogut realitzar ecocardiografies per primera vegada en esta espècie.