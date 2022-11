40 centres i 12.500 escolars tornen a sentir l’energia de ‘La marató al col·le’

La Marató València Trinidad Alfonso és un esdeveniment que es viu en tota la ciutat i els diferents col·lectius, més enllà dels corredors i corredores que gaudiran d’un nou repte a la ciutat del running. Així, el projecte educatiu, formatiu i esportiu de «La marató al col·le» passa un curs més per les aules i patis de 40 col·legis de València i la seua província per a gaudir d’activitats relacionades amb la marató per seté any consecutiu.

Prop de 12.500 escolars de Primària i Infantil estan vivint a les seues aules esta prova esportiva —més enllà de la classe d’Educació Física—, a través de concursos i activitats relacionades amb les diferents matèries educatives. El professorat dels diferents centres educatius, recolzat en els monitors de les activitats i la pàgina web www.maratonalcole.com, s’encarrega de dirigir als escolars en este projecte. Totes les activitats conclouran el 4 de desembre, dia de la celebració de la Marató València Trinidad Alfonso, amb diversos punts d’animació en els quals els centres animaran a tots els corredors. Esta iniciativa és impulsada per la Marató València, en col·laboració amb la Fundación Trinidad Alfonso, principal col·laborador, i que enguany suma al projecte al Grupo Bimbo per a desenvolupar hàbits saludables i diferents concursos per als escolars. Este 2023-24 Colevisa tornarà a realitzar els tallers de menjar saludable en tots els centres. Grupo Bimbo se suma a este projecte per «la importància d’adquirir un estil de vida saludable des d’edats primerenques a través de l’alimentació i la pràctica d’esport», apunta Olga Martínez, directora de Comunicació de Bimbo Ibèria. «El projecte compartix plenament el nostre compromís amb el benestar de les persones i contribuïx al seu propòsit d’alimentar un món millor», assegura Martínez. Valors i cultura de l’esforç Aprofitant la marató , els pilars fonamentals del projecte són la transmissió de valors i de la cultura de l’esforç, la millora de la qualitat educativa i la lluita contra el sedentarisme i l’obesitat. Així, la iniciativa educativa defensa l’esport com a eina per a la promoció d’hàbits saludables i tracta de motivar a l’alumnat per a practicar-lo fora de l’escola, en família, amics o en altres entitats esportives. Durant les pròximes setmanes, l’alumnat protagonitzarà activitats relacionades amb la marató i gaudirà de concursos literaris i de dibuix, carreres, jocs en equip, un ‘minimarató’ i manualitats amb les quals integraran, d’una manera multidisciplinària, el món de la carrera a peu a través dels professionals d’Educació Física i Educació Artística. Més esport a classe D’altra banda, este curs, els projectes d’«Esport a l’escola» —de la Fundación Trinidad Alfonso i la Conselleria d’Educació —arriba a 300 centres i 45.000 alumnes. Enguany s’ha fet un important pas gràcies a una de les principals novetats del curs: l’augment del temps dedicat a EF en els centres educatius valencians. La reforma educativa estatal i el decret que desplega el nou currículum de Primària eleva de 120 a 180 minuts d’horari lectiu setmanal de l’assignatura en els tres cicles d’esta etapa educativa. La conselleria invertix este curs 700.000 euros en ajudes a les federacions esportives valencianes per a implementar «Esport a l’escola» en els més de 580 centres educatius promotors de l’activitat física i l’esport (Cepafe).