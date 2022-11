La commemoració del Dia Mundial dels Drets del Xiquet és una data reivindicativa —i, en part, festiva— que no passa desapercebuda, sobretot per a les entitats i organismes que trabellen amb infants i adolescents. Amb relació al pròxim 20 de novembre, la Càtedra d’Infància i Adolescència de la Universitat Politècnica de València i la Xarxa d’Universitats han organitzat la VI edició de la «Setmana per la Infància», amb activitats durant diferents dies. Una d’elles és el Patraix Fest, a València, amb tallers relacionats amb el joc com a dret fonamental (article 31); demà i el divendres, hi ha una exposició de maquetes de trens al vestíbul de la biblioteca del Campus de Vera, que serà visitada per escolars. El pròxim dilluns i dimarts se realitzarà el Congrés Internacional Protecció dels Drets de la Infància i l’Adolescència en contextos migratoris, a Vila-real; i els dies 25 i 28 de novembre les activitats de la càtedra conclouran amb tallers a escoles del municipi de la Plana Baixa i València. D’altra banda, la Conselleria d’Igualtat també se suma a la celebració i este dissabte, 19 de novembre, ha organitzat una festa pels Drets de la Infància i l’Adolescència als Jardins de Vivers del cap i casal. Hi haurà actuacions, tallers i fruita d’esmorzar.