El porter despistat

Vicent Dasí (València, 1972) és llicenciat en Dret i ha escrit diversos títols per al públic infantil i juvenil. Ha publicat amb èxit El millor dels 22, per a lectors i lectores a partir de dotze anys, i Loly Ferrer i l’enigma Gulliver, una novel·la que consolida el seu nom com a escriptor juvenil de gran projecció. Amb Doc Doggie. Unitat de Medicina Estrambòtica va guanyar el Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil.

S’avorrix com una ostra a la mar Morta. Per això ha començat a cantussejar sense a penes adonar-se’n. És el que passa si jugues de porter en un dels millors equips de la lliga aleví. La pilota passa tant de temps al camp contrari, que resulta impossible mantindre’s concentrat tota l’estona en el partit. Especialment un matí de dissabte com el de hui. Amb el problema gegantí que ara mateix li ompli el cap esperant una solució. «Com ho faré?», es pregunta en pensaments circulars una vegada i una altra. «Com ho faré per presentar-me al càsting de Somnis i Estrelles dissabte? Com?» Per més i més que es menja el coco, no troba l’eixida enlloc.

I parlant d’eixida...

–Ix! Ix! –a tot volum, vinguda de no se sap on, una veu sense amo sacseja de sobte el xic. Expulsat dels seus pensaments circulars per esta veu misteriosa, el xaval es pregunta, entre sorprés i espantat, si la que crida no deu ser la seua pròpia veu interior; la veu de la seua consciència que intenta donar resposta al problema gegantí que tant l’angoixa.

–Ix! Ix! –insistixen amb impaciència els crits anònims, tot i que comença a resultar-li estranyament familiar la veu que els transmet. Com quan et sents a tu mateix en una gravació. Deu ser perquè és veritat que es tracta de la veu del seu propi jo? Tot apostant per esta opció i malgrat el seu desconcert, el xic es decidix a entreobrir el llavis i respon als crits enigmàtics amb un xiuxiueig quasi imperceptible.

–Que isca? –mormola a les palpentes sense saber ben bé cap a qui o cap a què adreçar-se–. Que isca d’este problema gegantí? És clar. Això és el que jo voldria. Però com?

–Corre! Vinga, corre! –replica la veu amb l’ai al cor com si volguera avisar-lo de la caiguda imminent d’un meteorit–. Ix! Ix de l’àrea!

–Que isca de l’àrea? De quina àrea? L’àrea! De colp, es fa la llum i un flaix encegador fa que tanque els ulls. En tornar a obrir-los, tot just un segon després, el xic se sent com si acabara de ser sobtadament teleportat. Sí... Com un viatger interestel·lar de Star Trek. Teleportat. Però a on? Encara no ho té clar del tot, la veritat. Encara que una cosa és segura. Continua sent dissabte. El tercer i assolellat dissabte del mes de juny. Primer dia de vacances. Pel que fa al lloc..., el ben cert és que no acaba de situar-se del tot. Als seus peus s’estén un gran rectangle de gespa artificial; un prat verd plastificat sobre el qual unes línies blanques delimiten el terreny de joc d’un camp de futbol resplendent. Allà lluny, al seu davant, està plantada el que sens dubte deu ser la porteria contrària. I uns quants metres per damunt, paral·lel al travesser i subratllant l’horitzó d’esquerra a dreta, s’allarga un immens pont blanc de disseny futurista; un pont coronat de vora a vora per una pinta gegant que, des de la posició del xic, sembla enreixar un cel blau sense núvols.

«A l’antic llit del riu!» exclama en pensaments. Quan el xaval llig el cartell publicitari col·locat darrere del córner de la dreta, justament al costat del marcador manual del fons, ja no té cap dubte d’on l’ha regressat la seua particular teleportació.

Ajuntament de València Camp de Futbol del Pont de l’Exposició Jardí de l’Antic Llit del Túria Russafa City FC – 1 // Visitant – 0

–Ix! Ix! –sense un segon de treva, tornen a la càrrega el renoi de crits. Tanmateix, en esta ocasió, ja de tornada una altra vegada a la realitat del partit, el porter viatger ha localitzat immediatament el seu emissor. A uns metres de la banqueta local, a punt de saltar la tanca lateral del terreny de joc de tan nerviós com està, son pare s’esgargamella com un possés mentre li fa senyals amb el braç per tal que isca de l’àrea xicoteta.

És aleshores quan el xaval s’adona de dues coses. Una: les seues botes multitac trepitgen la línia de gol de la seua pròpia porteria. Dos: tot travessant el semicercle de la seua àrea gran, de cara a ell i a tota castanya, avancen dues taques borroses de diverses grandàries. La més voluminosa, de color roig i contorn humanoide, ve precedida d’una altra molt més xicoteta, de color blanc i forma esfèrica. No és una informació gaire precisa, certament. I per bé que el xic s’esprem els ulls fent cara de xinés, això és tot el que la seua vista pot concretar-li de moment. Cosa gens estranya si tenim en compte que este porter també és miop, patix astigmatisme, té intolerància a les lents i, per descomptat, no es posa les ulleres per jugar.

Això sí. El xaval gaudix d’un sentit prodigiós de l’oïda. Així que les orelles li capten amb precisió simfònica el xut explosiu que ressona per tot el camp, quan les dues taques borroses depassen com un llampec el punt de penal. En este precís instant, a menys de dos metres del nas, la taca humanoide s’ha transformat en el davanter centre de l’Sporting Benicalap, mentre l’esfèrica, convertida en baló de reglament, es dirigix cap a ell a la velocitat de la llum.

En un acte reflex de supervivència natural, mil·lèsimes de segon abans que el baló li impacte contra la cara, el xaval aconseguix de miracle tapar-se amb les mans. El xut porta tanta potència que fa volar el porter contra la xarxa, mentre la pilota, repel·lida pels seus guants, ix rebutjada a córner uns pams per damunt del travesser.

«Quin tros d’aturada!», exclama un grup d’espectadors darrere de la tanca de la porteria davant del que semblava un gol cantat. Alhora, des de la situació elevada del pont de l’Exposició, descendix cap a l’antic llit del riu una cascada ensordidora d’aplaudiments i aclamacions. El gran nombre d’aficionats i curiosos, que recolzats a la barana del pont acostumen a seguir des d’allà els partits del City, al·lucinen en colors pel que els ha degut semblar l’aturada del segle. Baix, a l’àrea local, els compis del porter, que no es pot creure l’esdeveniment que acaba de protagonitzar, el feliciten efusivament. No hi ha temps, tanmateix, per a més celebracions. Els jugadors rojos de l’Sporting volen esgotar l’últim minut de partit i es disposen a traure el córner resultant de tan memorable jugada.

–Home a home! Cadascú amb el seu! –crida fora de la banqueta el míster del Russafa mentre el porter rival, que s’ho juga tot a una carta, ve corrents des de la seua porteria per afegir-se al ball d’agafades, colps de colze i espentes, que ha començat a celebrar-se dins l’àrea xicoteta a l’espera de l’última jugada del partit. Al costat del banderí esquerre, tot just prenent corredissa, el volant dret del Benicalap xuta amb efecte enverinat i col·loca la pilota davant de la mirada estupefacta del porter viatger. Encara en estat de xoc pel succés anterior, el nostre porter fa l’estàtua sota els pals, mentre el defensa central dels rojos remata a boca de canó a menys d’un metre de la línia de gol.

Els visitants ja celebren l’empat quan, apareguda del no-res, la mà dreta del migcentre del City desvia la trajectòria de l’esfèrica lluny de la porteria. L’àrbitre no ho dubta dues vegades. Penal i expulsió.