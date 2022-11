El pròxim diumenge es commemora el Dia Mundial de la Infància, una data que recorda la firma de la Convenció sobre els Drets dels Xiquets de les Nacions Unides, el 1989. Més de 30 anys després, continua sent necessari recordar els drets dels més menuts de la societat, que no per la seua curta edat han de ser menystinguts, infantilitzats ni invisibilitzats.

El Dia Mundial de la Infància, el 20 de novembre, és una celebració però al mateix temps —i com tantes altres dates marcades al calendari—, la seua existència evidencia que encara hi ha deures per fer. Per això, amb motiu d’este dia, Aula de Levante-EMV, ha ajuntat a quatre xiquets i xiquetes perquè parlen de diferents temes d’actualitat del seu interès i de la seua visió del món, amb la col·laboració d’Unicef.

Alejandro, Ainhoa, Silvia i Joan denuncien ‘l’adultcentrisme’ que els envolta; reclamen que la societat els escolte i respecte les seues opinions; a més de la fi de l’assetjament escolar, encara present a les aules o més protecció a les xarxes socials.

El canvi climàtic, la salut mental, els deures o la participació en els municipis en els quals habiten són algunes de les seues preocupacions, segons relaten en primera persona. Silvia (11 anys) i Joan (12 anys) formen part del Consell d’Infància de Bellreguard, a la Safor; mentre que Ainhoa (15 anys) i Alejandro (13 anys) són representants del de Mislata (Horta Sud). A més, Ainhoa i Sílvia també formen part del Consell de la Infància autonòmic que enguany ha posat en marxa la Conselleria d’Igualtat.

Mentre Alejandro considera «màgic» tindre un dia com el 20 de novembre, Ainhoa lamenta que «és una llàstima haver de recalcar l’existència de la infància i la importància que té». «És una llàstima que la societat no sàpiga el valor ni la capacitat que tenim, ens tracten com a inferiors quan en realitat són com la resta», afegix.

Joan també coincidix en què és una commemoració «molt bonica, però al mateix temps no hauria de ser un dia concret, sinó tots els dies», el mateix que opina Silvia.

Un dels temes que més els afecta i del que més parlen estos xiquets i xiquetes és l’escola i el sistema educatiu, un entorn on, tot i ser majoria, tampoc senten que les seues opinions se valoren: «totes les decisions les prenen els mestres», afirmen. A més, estan dividits pels deures, però els quatre veuen molt important aturar el bullying, una qüestió que també relacionen amb la salut mental, una altra de les qüestions de les quals parlen als consells d’infància i en les que també incidix Unicef. «El tema que més ens afecta és l’assetjament escolar. Moltes vegades s’arriba a dir que les escoles i instituts són una presó, sense llibertat, i no hauria de ser així, han de ser llocs agradabales i no on anar a patir», afirma Ainhoa.

Per la seua banda, Joan també considera que cal «parlar més» d’este tema, perquè «no és normal que algunes persones tinguen por d’anar a escola per si els fan alguna cosa». En la mateixa línia opina Silvia: «és molt trist que hi haja persones a qui no els agrade l’escola perquè els maltracten, insulten...molt trist. Jo, quan veig algun cas a prop, pregunte què ha passat i li dic a la persona que ho ha patit si està bé».

Entre les propostes per acabar amb este problema a les aules: «fer campanyes», proposa Alejandro, i «previndre, no actuar quan ja ha passat, conscienciar», afirma Ainhoa. «Normalment, la gent que fa bullying té problemes i es desahoba amb l’altra gent», reflexiona Joan.

D’altra banda, més enllà dels centres educatius, els xiquets i les xiquetes miren i analitzen el món que els envolta i, per això, conversen sobre el canvi climàtic, cada dia més palpable a les nostres vides. «És un problema que els xiquets i les xiquetes tenim en compte», afirma Alejandro, mentre que Ainhoa anima «a ser conscients i saber que hi ha límits que no podem sobrepassar, hem d’aprendre a viure amb menys objectes...».

Un altre factor del que cal parlar són les xarxes socials: són positives o negatives? Els participants d’este debat expliquen que tot depén de l’ús que cada persona faça d’elles. «És com un ‘joguet’ nou per als xiquets, que a vegades s’utilitza bé però altres de forma inadequada», afirma Silvia; mentre que Alejandro avisa dels perills de la «manipulació al públic adolescent i infantil». «Ningú es preocupa per la nostra seguretat: hi ha pederastes, ciberassetjament... i altres usos totalment inadequats, és una llàstima», critica.

Respecte per a la seua generació

Però a més d’opinar sobre la resta del món, com creuen ells que és la seua generació? «Alguns pensen que som uns malfaeners, però ens esforcem molt, encara que no ho parega», assegura Silvia, mentre que Joan afegix que no estan «tot el dia amb el mòbil, hi ha gent que té interés per altres coses».

Així també ho explica Alejandro —«alguns són un poc ‘gossos’ i passen del que se’ls diu, però altres estem molt compromesos i volem un progrés per a la nostra societat»—, mentre que Ainhoa lamenta el malnom de «generació de cristall» per a referir-se als coneguts com «zeta», més joves que els mil·lenials. «Som una generació molt dividida, amb diferents estils, maduresa... és injust clavar a tot el món en el mateix saco, cal informar-se abans de parlar», demana als adults, incloent-hi la classe política a la qual no presten molta atenció i/o no tenen en molt bona consideració, es deduïx de les seues respostes.

Fomentar la participació

El dret a la participació infantil ve arreplegat en l’article 12 de la convenció de 1989. Per a facilitar-lo i fer-lo efectiu, hi ha un total de 21 municipis a la Comunitat Valenciana considerats «Ciutats Amigues de la Infància d’Unicef», un programa a través del qual l’agència de l’ONU proposa la creació d’espais de participació —com els consells municipals infantils— on estos ciutadans de menys de 18 anys puguen dialogar, analitzar i aportar idees per a millorar els seus pobles i ciutats.

Sobre la seua tasca en representació dels infants i els adolescents, Ainhoa reconeix que es penedix «de no haver entrat abans, no només per a aprendre a expressar-me, si no també perquè a vegades canvie el meu punt de vista».

Per a Silvia i Joan esta responsabilitat també resulta «divertida» i els servix per a fer «noves amistats». Tanmateix, la xiqueta valora «dedicar temps al Consell, per a fer dinàmiques i propostes en el poble». Alejandro, per la seua part, destaca que els consells d’infància són «una oportunitat per a millorar la societat, que no hauria d’estar tan polaritzada».

Per tot açò, amb motiu del Dia Mundial de la Infància, els xiquets i xiquetes animen a altres persones de la seua edat a aprofitar els espais de participació infantil i juvenil, així com als municipis a impulsar el compliment d’este dret. «És una responsabilitat, però està bé si tens una idea, poder proposar-la. Gràcies al Consell he conegut a persones amb altres perspectives i bones coses que aportar», apunta Joan.

«És una experiència inoblidable en la qual ho passem molt bé. Gaudisc molt l’experiència de poder sentir la veu d’altres xiquets», resumix Silvia. «Tots hem de participar i saber que podem fer-ho; no és només cosa de persones privilegiades», reivindica Ainhoa.