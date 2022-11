La jornada de Rubio torna centrada en la lectura, les matemàtiques i la inclusió

Dissabte que ve 19 de novembre tindrà lloc la 7a Jornada Pedagògica Rubio, organitzada per la famosa editorial de quaderns didàctics. La finalitat és acostar a docents, pedagogs i altres experts en educació les últimes tendències del sector de la mà de reconeguts professionals a nivell estatal.

En esta ocasió, la jornada obrirà les seues portes amb la ponència «De la nana al conte (llegir abans de llegir)» de Mar Benegas, Premi Cervantes Chico 2022. L’escriptora i poeta especialista en literatura infantil, a més d’un gran catàleg d’obres publicades, té un llarg recorregut com a formadora, tant per a públic infantil com adult.

A través de la seua ponència, aportarà als assistents els recursos necessaris per a acostar els llibres als prelectors, així com reflexionar sobre el paper del docent com a transmissor de la importància de la lectura en els xiquets i joves.

D’altra banda, Francesc Vicent Nogales és un reconegut mestre, especialista en Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge, i que compta amb nombrosos reconeixements a nivell nacional, com el premi a Millor Docent d’Espanya en Primària pels Premis Educa Abanca 2021, Premi Grans Iniciatives d’Atresmedia o Premi Nacional Aprenentatge-Servei 2020.

En la seua ponència «Inclusió activa» reflexionarà des de l’aprenentatge actiu i presentarà tres projectes, a més d’abordar la motivació del docent.

Finalment, la jornada acabarà amb la intervenció de Javier Bernabeu, mestre d’Infantil i Primària amb 20 anys d’experiència, especialitzat en Didàctica de les Matemàtiques i Especialista en formació i en metodologia Singapur.

Amb la seua ponència abordarà com connectar en els diferents cursos de Primària tot el que se sembra en Infantil, així com l’evolució de continguts de geometria, mesura i numeració d’una forma pràctica i vivencial.