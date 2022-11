L’empreniment des de la universitat, un exemple per a l’alumnat més jove

Al voltant d’un centenar de xiquets i xiquetes finalistes de la competició Up! Steam3 han conegut diferents experiències de startups nascudes en la Universitat Politècnica de València (UPV). En l’esdeveniment, realitzat ahir, van participat els col·legis Grup Sorolla, British College la Canyada, IES Molí del Sol (Mislata), Jesús i Maria i IES Barri del Carmen (València).

En concret, la visita va ser a l’Àrea d’Empreniment Ideas UPV, que contribuïx a la posada en marxa de la idees i projectes creatius presentats per alumnes i alumnes que han cursat els seus estudis en la universitat, que servixen d’exemple a les noves generacions.

Israel Griol, tècnic superior de l’Institut Ideas UPV va ser l’encarregat de conduir la trobada amb els joves. Durant la trobada, els finalistes d’Up! Steam3 —que el curs passat van treballar en projectes sobre les ciutats sostenibles—, van conèixer startups liderades per titulats de la UPV com Your Friends Are Boring, Howlanders i Cosmos. En este sentit la presidenta del Consell Social de la UPV, Mónica Bragado, assenyala la importància que els joves coneguen amb exemples com les idees es convertixen en realitat. Sobre els participants en la visita, Bragado explica que són joves «que en l’actualitat estan cursant els seus estudis en col·legis i instituts però que han demostrat el seu talent, il·lusió i ganes de dur a terme els seus projectes. Per això, és de vital importància que coneguen que la universitat té contemplat tots els mecanismes que garantisquen la viabilitat de les seues idees empresarials a través de l’Àrea d’Emprenedoria».

«Les idees presentades al Concurs ens han demostrat el gran talent jove de la Comunitat Valenciana i el paper actiu que volen prendre en el canvi cap al model de desenvolupament sostenible. Estem convençuts que molts d’aquests prototips seran empreses d’èxit en un futur pròxim», afirma la presidenta del Consell Social de la UPV.

«És un gran orgull fomentar l’emprenedoria entre els joves i contribuir així a la posada en marxa d’idees creatives amb un impacte directe en el desenvolupament sostenible», afegix.

Quarta edició ja en marxa

Up! Steam 4 ja s’ha iniciat i els centres educatius poden inscriure’s. L’edició d’este 2022-23 se centra en la «Missió: 2030» i proposa a l’alumnat des de 5é de Primària fins a 2n de Batxillerat, i d’FP Bàsica i FP de Grau Mitjà que desenvolupen idees, eines, prototips i espais que ajuden a aconseguir que les ciutats siguen climàticament neutres.