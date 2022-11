Oliva celebrarà la Poefesta el divendres 25 de novembre

La Poefesta celebra la majoria d’edat el divendres 25 de novembre a les 20 hores, al Centre Polivalent d’Oliva, amb una nova edició d’aquest festival de poesia que s’ha convertit en una de les cites de referència en l’àmbit de les lletres i que, un any més, ofereix un complet programa en què participaran poetes de prestigi.

La poetessa valenciana Teresa Pascual; el jove escriptor madrileny Mario Obrero; el poeta català Josep Pedrals; l’autora basca Leire Bilbao; la poetessa i traductora andalusa Raquel Lanseros, i Aurora Luque, recentment guardonada amb el Premi Nacional de Poesia, són els artistes que participaran en la nova edició de l’esdeveniment, organitzat per Àngels Gregori, poetessa i directora artística del festival, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Oliva i la Generalitat Valenciana. Així mateix, el punt i final d’aquesta nit poètica el posarà la cantant mallorquina Maria del Mar Bonet, i, com és habitual, els recitals comptaran amb l’acompanyament visual d’Àlex Pallí.

El programa es pot consultar en www.poefesta.com. L’entrada és lliure i gratuïta fins a completar-ne l’aforament. Com cada any, es podrà seguir en directe per Telesafor. A més, el dissabte i el diumenge el públic podrà conversar amb el poeta Luis García Montero i amb el cantautor de Xàtiva Raimon, respectivament. Aquest últim parlarà de Joan Fuster. Ambdues sessions tindran lloc a les 19 hores al Centre Polivalent.

Gregori, explica que, un any més "situem Oliva com a epicentre de la poesia amb la voluntat que sempre hem perseguit: fer del gènere poètic i de la Poefesta un esdeveniment de masses". Per la seua part, el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Oliva, Julio Llorca, assegura que l’esdeveniment "està consolidat com una de les cites culturals més importants de l’estat".

Ja són més de 200 autors i autores els qui han participat al llarg d’aquests díhuit anys en el festival, com ara Francisco Brines, Kirmen Uribe, Luis García Montero, Mireia Calafell, Ponç Pons, Benjamín Prado, Manuel Forcano, Yolanda Castaño, Jaume Sisa i Dolors Miquel, entre altres.