Estudiants palestins i valencians, units a través d’una trobada virtual

Alumnat de l’IES Isabel de Villena de València i membres del Parlament estudiantil d’Unrwa —Agència de les Nacions Unides per als refugiats de Palestina al Pròxim Orient— han mantingut recentment una trobada virtual per intercanviar punts de vista sobre la situació de l’educació i els drets humans a Palestina i a València.

L’activitat ha estat possible gràcies al projecte educatiu «La motxilla de Najma: Construint ciutadania global amb la població refugiada de Palestina a través de la realitat augmentada», elaborat per la delegació valenciana de l’Unrwa i subvencionat per l’Ajuntament de València. Este primer trimestre del curs s’ha implementat en coordinació amb Mireia Ferrando, professora de Valencià a l’institut, que ha implicat un grup de 3r d’ESO i altres dos de 4t d’ESO.

L’intercanvi ha durat vora una hora i ha estat moderat per Neus Company, tècnica d’educació de l’UnrwaValència, amb l’ajuda de la interpret de valencià-anglés Lía Giralt. Per part de l’Agència, hi han participat, a més a més, Heba Al-Akasbeh, des de Jerusalem, coordinadora de programes educatius; i els dos estiudiants parlamentaris Yara Al Shateb, refugiada palestina de Síria, i Ahmad Abu Duqqa, refugiat palestí a Gaza. Per part de l’institut Isabel de Villena, hi han participat, a més de la professora Mireia Ferrando, les alumnes María Cañamero, Andrea Moreno i Ainhoa Ramírez, així com la resta d’alumnat dels grups implicats, que ha seguit la xarrada com a públic.

L’encontre ha servit perquè els joves valencians conegueren de primera mà la importància que atorguen a l’educació els estudiants palestins, i com es mobilitzen i s’organitzen democràticament per reivindicar els seus drets, a través del Parlament de l’Unrwa. Yara i Ahmad han explicat que aquest intercanvi virtual suposa per a ells «una oportunitat molt important de compartir les veus de més de mig milió de joves palestins refugiats que viuen a Cisjordània, Gaza, Síria o el Líban». Alhora, les estudiants valencianes han contat com funciona l’elecció de delegats a les classes i què són l’Observatori de la convivència o l’equip de mediació, grups pels quals l’IES Isabel de Villena ha estat reconegut en diverses ocasions.

Després d’aquests primers parlaments, hi ha hagut temps per al diàleg, en què han sorgit qüestions més quotidianes: com és l’horari escolar a cada lloc, quines perspectives de futur tenen els joves d’ací i d’allà, o què fan en el temps lliure en cada cas.

Empatia i comprensió mutua

Els estudiants valencians han conegut de primera mà què implica estudiar sota un bloqueig i una ocupació militar, o viure en un camp de refugiats. Els estudiants palestins han escoltat algunes de les preocupacions que més afecten la joventut valenciana, com ara la salut mental, el canvi climàtic o la violència de gènere. A l’hora de descriure València, l’alumnat local l’ha presentada com una ciutat bonica, amb una llengua pròpia minoritzada, recentment escollida Capital Verda Europea 2024, i amb la festa de les Falles com a estendard.

Ahmed ha confessat que els fa «molt feliços veure que joves d’arreu del món, també de València, volen conéixer quina és la seua situació com a refugiats palestins», mentre que Yara afirmava que «el simple fet de sentir que hi ha persones que es preocupen per nosaltres ja significa molt».

Ainhoa, per la seua banda, qualificava com «un honor» el fet d’haver pogut mantenir aquest encontre virtual, després de setmanes treballant la qüestió a classe; Andrea assegurava que havia estat «un gran exercici d’empatia, gràcies al qual ens sentim molt més properes a vosaltres», i María afegia que haver fet aquest projecte a l’assignatura de Valencià i amb Unrwa València ha estat «la millor activitat que ha fet a l’institut», perquè li ha donat la oportunitat de descobrir coses que no sabia que estaven passant.

L’acte va finalitzar amb les intervencions de Mireia Ferrando i Heba Al-Akasheh. La professora valenciana ha expressat l’admiració per la tasca dels joves palestins: «A partir d’ara, quan mirem la mar per les finestres del nostre institut, sabrem que a l’altra part esteu vosaltres lluitant per no haver de sobreviure, sinó viure amb normalitat». La coordinadora d’Unrwa ha mostrat el seu agraïment per haver dut a terme l’encontre, ja que des de l’organització pensen que els estudiants «han de poder compartir els seus punts de vista entre ells i no a través dels adults». La pantalla s’ha apagat amb la veu de Neus Company, que ha afirmat que «malgrat la distància, seguim connectades», amb aplaudiments de fons.