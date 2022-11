Joan Fuster i Ortells (Sueca, 1922-1992) va ser un dels escriptors i intel·lectuals valencians més importants del segle XX, autor de l’emblemàtica «Nosaltres, els valencians», una obra centrada en la qüestió identitària i que hui dia encara fa reflexionar, amb més de 30 edicions publicades.

Tal dia com hui, 23 de novembre de 2022, l’autor de Sueca haguera fet cent anys, un centenari que s’ha anat celebrant durant tot el 2022 —considerat ‘any Fuster’—, i una efemèride que també està present als centres educatius. Una de les principals eines amb què conten per a divulgar i donar a conéixer la figura de l’escriptor i advocat és, a més de llegir els seus llibres, l’Aula Didàctica de l’Espai Joan Fuster, ubicat al municipi de la Ribera on va viure i morir.

L’Espai Joan Fuster gestiona, difon i conserva els fons de l’assagista, i compta amb un museu, un centre de documentació i un espai per a actes, a més de l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster, que és un programa d’innovació educativa de la Conselleria d’Educació, creat per a «difondre i dinamitzar l’obra fusteriana entre els escolars valencians», afirma Salvador Ortells, director de l’Espai Joan Fuster y coordinador de l’Aula.

L’Aula va nàixer ara fa set cursos (el 2016-17) i enguany preveu un rècord de visites, coincidint amb la celebració del centenari i després de les restriccions per la pandèmia. En total s’esperen 5.150 estudiants de 62 centres educatius, quan el primer curs hi van ser 639 alumnes i 13 escoles i instituts. Així, la consolidació d’esta proposta didàctica ha arribat amb la commemoració del naixement de l’escriptor i superant els entrebancs de la crisi sanitària, que va provocar una davallada de les visites. La previsió de 2022-23 duplica els estudiants visitants de 2018-19, últim curs abans de la pandèmia.

Des de 2016-17 i contant les reserves per a este curs, hauran passat 18.216 estudiants de tots els nivells, procedents de més de 100 centres. Sense contar la pandèmia, la mitjana és d’uns 3.200 estudiants cada any escolar, una xifra que els dos últims cursos se supera amb escreix. De fet, actualment expliquen des de l’entitat que des del curs passat ha sigut necessari implantar una llista d’espera, «perquè la demanda supera amb escreix l’oferta de l’Aula», tenint en compte les limitacions del calendari escolar. També arriben centres de fora de la C.Valenciana.

Oferta variada

Però què oferix l’Aula Didàctica? Hi ha tres activitats diferents, adaptables a tots els nivells i etapes educatives. La principal és la visita al museu, de 45 minuts, que pot fer-se combinant-se tamb la realització d’un taller didàctic (hora i mitja de durada) i també amb una ruta literària pel municipi (tres hores). A més, com a novetat, este curs s’ha creat l’Aula Infantil, per als escolars menors de sis anys, que poden gaudir d’una visita teatralitzada al Museu Joan Fuster i de jocs simbòlics i motrius al claustre.

Per a Primària, es proposen activitats entorn d’«Abans que el sol no creme» —un dels pocs textos de Fuster per a infants, sobre el conreu, la comercialització i el consum d’arròs—; i el taller «Joan Fuster i les màquines d’escriure», on les i els escolars descobrixen el funcionament d’estos aparells, observen escrits de l’assagista i treballen aforismes.

Per a ESO, Batxillerat i Formació de Persones Adultes (FPA) es proposen els tallers «Imatges i pensaments de Joan Fuster» —sobre els escrits en relació a l’art i caricatures i retrats d’ell, i també treballant aforismes—; «L’evolució en les formes de comunicació: de la carta al Whatsapp» —sobre el fet comunicatiu a través de l’escriptura i la correspondència epistolar en l’obra fusteriana—; i el «Bestiari fusterià», un taller ideat a partir del llibre pòstum de l’escriptor, publicat el 2005; i, per últim «El segle d’or valencià vist per Joan Fuster», que apropa figures com Ausiàs March, Joanot Martorell, Jaume Roig, Isabel de Villena i Joan Roís de Corella a través dels estudis que va fer el suecà.

Tanmateix, els últims anys i amb el Cefire de Gandia, l’Aula també ha impartit formació docent, sobre la creació de continguts arran de l’obra de Fuster; l’estudi dels assajos més antics; la creació de continguts educatius; o la crítica cultural en els escrits de l’autor.

Per últim, per a commemorar els cent de Fuster, la Direcció General d’Innovació Educativa ha afegit tres iniciatives més per apropar lectors infantils i juvenils als textos fusterians: es tracta del llibre il·lustrat «Joan Fuster per a infants»; el taller «Joan Fuster i la poesia», basat en nombroses obres i escrits; i la reedició de «Joan Fuster recitable», un llibre per a ESO i Batxillerat.

Una visió completa

Salvador Ortells explica que, en general, l’alumnat que arriba a l’Espai Fuster «moltes voltes coneix el personatge i sap que és un escriptor important, però no coneix l’obra». Així, el pas per l’Aula «els introduïx en la vida de l’intel·lectual i també en altres aspectes concrets», pel que les i els estudiants se’n van «amb una visió global de l’autor, una idea ajustada de la seua cronologia vital i les obres més importants que va escriure», a més «dels lligams amb la seua ciutat».

Segons afirma Ortells, «un dels objectius de l’Aula és vincular la figura de Fuster al sistema educatiu actual», més enllà de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. «Tota l’oferta està pensada perquè des de qualsevol curs es puga visitar el museu», assegura. A més, sobre la novetat del programa per a Infantil, explica que ha tingut molt bona acollida i és «una de les demandes més fortes» d’entre totes les activitats. «Es diu que la cultura ha de començar des d’infants, però són molt pocs els museus que tenen un espai per a ells», lamenta Ortells.

Entre els centres que tots els cursos visiten l’Aula Didàctica destaca precisament l’IES Joan Fuster de Sueca, que difon la figura de l’autor que dona nom a l’institut. «És un dels intel·lectuals valencians més importants i, a més, la seua obra té la suficient importància perquè els nostres alumnes la coneguen en la seua màxima profunditat», explica Toni Picazo, cap de departament de València de l’IES. A més, destaca que «bona part de les seues reflexions són plenament vigents i fan pensar als nostres alumnes».

Entre altres coses, de l’Aula Didàctica Picazo valora que se plantegen als estudiants propostes «d’una manera molt lúdica, amena i creativa». «Als alumnes els agrada i motiva molt», assegura el professor, que explica que l’autor s’estudia habitualment a 4t d’ESO i a 2n de Batxillerat, segons els currículums actuals.

Activitats a l’IES

Amb el centenari, el centre de Secundària també fa moltes activitats conjuntament amb el Museu i, per exemple, esta setmana presentaran el llibre dels premis de literatura Joan Fuster. En la 38a edició, s’han presentat al certamen un total de 23 centres de la Ribera i uns 300 alumnes, amb la col·laboració de l’Ajuntament i Bromera, explica el professor.

En la mateixa línia, este curs l’IES engegarà el primer Premi Literari d’Assaig Joan Fuster per a alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat, «en principi per a la comarca, tot i que la intenció seria ampliar-ho els pròxims cursos, si tot va bé». «Serà l’únic premi literari escolar d’assaig amb el seu nom», apunta Picazo.

D’esta manera es pretén mantindre viva la figura de l’assagista de Sueca —també entre les persones més joves—, més enllà de l’any del centenari del seu naixement.