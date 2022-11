Una cantina exemplar

Entrepans d’hummus, pastissets de tomata vegans, falàfels, batuts de fruita, crispetes o iogurt natural amb diferents toppings... no són els aliments de la carta d’un nou lloc de moda entre els adolescents, són alguns dels productes que oferix a l’hora de l’esmorzar la cafeteria de l’IES Enric Valor de Picanya.Gràcies, especialment, al treball de l’alumnat de 2n de Batxillerat, l’institut s‘ha convertit en tot un referent en la promoció d’una alimentació i un estil de vida saludables, a través d’un projecte de classe dut a terme des de l’optativa Educació Fisicoesportiva i Salut. Des del centre expliquen que dins del currículum d’Educació Física —i també en Biologia o Física i Química— hi ha parts de salut i altres de nutrició, però que no solen vore’s reflectides en l’oferta de cafeteria que ofereixen els instituts. Per això, des del curs passat van decidir ser conseqüents i passar de la teoria a la pràctica amb un «projecte educatiu en el qual l’alumnat siga el motor de canvi». Així ho explica Xiroi Pastor, professor i cap de departament d’Educació Física.

D’esta manera, a classe van crear cinc comissions amb diferents tasques, fins que van completar un plantejament teòric de com hauria de ser una cantina saludable. Aprofitant una inspecció sanitària i el canvi de la contracta, van decidir posar en marxa el nou model, amb una subvenció de la Conselleria de Sanitat, gràcies al projecte presentat junt amb l’Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom). També compten amb l’ajuda del Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes.

El nom del projecte de l’Enric Valor és «Cantina S3: saludable, sostenible i solidària», ja que també prioritza els aliments de proximitat; col·labora amb comerços veïns al centre (com el forn); i aporta fons a un projecte de l’ONG Cerai per a fer plantes locals de potabilització d’aigua a Mauritània. Tanmateix, hi ha ajudes per a alumnat del centre que no pot pagar-se un esmorzar.

Amb un plec de condicions transformat i una empresa que va acceptar fer-se’n càrrec (Serunion), al setembre va començar la «reconversió real» de la cantina, explica el professor. Sense llepolies ni productes ensucrats ni processats, el repte era que el servei «no morira» i fora igual de rendible que l’anterior.

Una opció realista i viable

Malgrat la sorpresa inicial que va generar la nova cantina a l’institut, Xiroi Pastor explica que el servei només amb aliments saludables «sí que és viable» i dos mesos després ja genera «els mateixos beneficis de l’any passat». «És un treball interdisciplinari i hem demostrat que sí que és possible. S’han llevat les llepolies i els productes precuinats i ara la càrrega nutricional dels aliments està compensada, en productes dissenyats per l’alumnat i atractius per a ells», apunta el professor.

Així, pastissets de tomata, rosquilletes,pasta fullada feta cada dia pel forn; suc de taronja, batuts de mango o fruits rojos; pancakes sense sucre, entrepans vegetarians i de titot i ruca, truita de creïlla casera, paninis, iogurts naturals, fruita, roses… són alguns de la vintena de productes que ara s’oferixen, ni papes, ni brioixeria industrial, ni processats, ni llepolies.

Al principi de curs, amb la iniciativa «Tasta’m» l’alumnat va poder provar estos productes i, durant tot l’any, van proposant-se novetats a un preu reduït. Segons l’acollida que tenen i les votacions (en xarxes socials) es modifiquen o s’inclouen en l’oferta definitiva dels esmorzars.

Els estudiants reconeixen que en un primer moment, el canvi els va sobtar. «Al principi no me va agradar gens, ho vaig vore molt avorrit... però després estic menjant moltes coses que jo no sabia que m’agradaven, com els pastissets vegans... m’està agradant molt este nou projecte», assegura Daniel, de 3r d’ESO. També destaca «l’hora feliç» que hi ha al segon pati, on els preus són més reduïts.

La seua companya Sofía també apunta que els preus «estan molt bé» —un entrepà són dos euros— i que l’han sorprés productes com «les roses, els crêpes, els nachos...». «Està molt ben fet perquè els alumnes s’interessen per una dieta saludable, a una edat en què no és habitual», afirma.

El centre també ha fet formació per a les famílies —perquè el canvi arribe a casa— i l’ampa subvenciona botelles d’acer reutilitzables, doncs tampoc es venen ja envasos de plàstic. El resultat està sent tan positiu a Picanya, que altres instituts ja han contactat amb l’Enric Valor per a copiar el model. Amb la implicació de diverses conselleries, l’IES espera que el seu es convertisca en un projecte pilot i poder exportar-lo.