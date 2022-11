«Espera llegint»: una nova campanya per a promoure la lectura amb la col·laboració dels comerços locals

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ha posat en marxa la campanya d’animació lectora «Espera llegint» per tal d’impulsar la lectura entre la població adulta des del comerç local. La iniciativa compta amb més de 130 ajuntaments adherits, els quals rebran més de 3.500 exemplars del «Lot Espera llegint» a partir de gener de 2023.

Una de les línies d’actuació de la campanya és distribuir llibres breus, de fàcil lectura que conformen una minibiblioteca de proximitat per a fomentar la lectura des del comerç i els clients aprofiten el temps mentre esperen a ser atesos. La idea és que els visitants puguen llegir els llibres als comerços o emportar-se’ls en préstec si l’espera és curta.

La minibiblioteca està formada per un expositor, dissenyat per la il·lustradora valenciana Alba López Soler; onze llibres de la col·lecció «Llegir en valencià»; una guia pràctica amb activitats i consells per als comerços; fullets explicatius per als clients sobre el funcionament de la campanya, així com punts de lectura.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha assenyalat que llegir «és una activitat que es pot realitzar en qualsevol espai i utilitzar els comerços com a difusors de literatura és una idea formidable» i ha afegit que «tant de bo puguem canviar la tendència i en lloc d’esperar veient la pantalla d’un telèfon, puguem fer-ho amb un llibre a la mà».

La campanya pretén demostrar al públic adult que iniciar-se en la lectura en valencià no és difícil, també té com a objectiu animar els clients a visitar les llibreries i les biblioteques del municipi. Els llibres que conformen la campanya, d’autores i autors valencians, volen acostar la lectura en valencià al gran públic i inclouen un vocabulari amb la definició de les paraules menys usuals, una secció informativa i recomanacions bibliogràfiques.

Enviament de lots

Per tal de posar en marxa la primera part de la iniciativa, els ajuntaments de la Comunitat Valenciana van rebre un exemplar de mostra del «Lot Espera llegint» durant el mes de setembre. Així mateix, van tindre l’oportunitat de demanar-ne més exemplars a través de la pàgina web www.esperallegint.org. El termini de sol·licitud va finalitzar i els lots sol·licitats començaran a distribuir-se a partir de gener de 2023 entre els ajuntaments adherits, que seran els encarregats de repartir-los entre els comerços locals.

Impuls a la lectura i les llibreries

«Espera llegint» és una campanya d’animació lectora que es va posar en marxa al setembre de 2022. La iniciativa s’inclou dins del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (PVFLL) 2017-2023 de la Generalitat Valenciana.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, creada l’any 2001, és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre que té com a finalitat principal fomentar la lectura, especialment la literària i formativa, entre tots els sectors de la societat en general, però amb una atenció específica cap a la població infantil i juvenil, la llengua, la cultura i l’educació.