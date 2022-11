Professorat de la Marina Alta se forma amb el ‘Projecte Posidònia’

Prop de 80 docents i representants escolars de 16 centres educatius de Dénia, Teulada Moraira, el Poble Nou de Benitatxell i Calp han finalitzat les jornades formatives sobre biodiversitat marina organitzades per la Fundació Oceanogràfic-Ciutat de les Arts i les Ciències en el marc del «Projecte Posidònia».

El curs ha comptat amb el suport dels ajuntaments de la Marina Alta; està homologat pel Cefire; i ha anat destinat al professorat d’Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i cicles formatius. Les sessions s’han celebrat en els municipis de Dénia i Teulada Moraira on els professionals del «Projecte Posidònia» han intervingut com a docents amb l’explicació de diversos continguts en matèria de biodiversitat marina i amb un taller pràctic d’haikus mariners, impartits per l’escriptora Ana Añón. Posteriorment, van realitzar una excursió interpretativa per la zona per a conéixer l’aprés durant el curs i intercanviar impressions del professorat amb l’equip de la Fundació Oceanogràfic.

L’objectiu de la formació ha sigut presentar el projecte de protecció dels fons marins; capacitar als docents en matèria de biodiversitat marina; oferir eines didàctiques per a treballar amb l’alumnat dels centres escolars de la Marina Alta; abordar la biologia marina des d’una perspectiva creativa i transversal i crear un fòrum de trobada d’experiències.

Han sigut unes sessions essencials que serviran d’antena cap a l’alumnat amb la finalitat d’ensenyar a protegir les prades de posidònia, un dels ecosistemes més productius i amenaçats del planeta.

Diferents fases

El curs de formació al professorat forma part de la fase interpretativa del «Projecte Posidònia», que compta amb el finançament del fons Mediterranean Fund de Banca March i va començar l’estiu passat, amb una primera fase tecnicocientífica. En concret, consistix en l’estudi cartogràfic dels espais marins de la Marina Alta —considerats Llocs d’Interés Comunitari (LIC) dins de la Xarxa Natura 2000— i les zones amb major activitat nàutica i recreativa de la Comunitat Valenciana.

La fase interpretativa del projecte va arrancar el mes d’agost, amb l’aplicació mòbil gratuïta, «Projecte Posidònia», que inclou les dades del cartografiat per a informar els usuaris nàutics de la presència de prades de posidònia en el litoral, per a ajudar-los a fondejar de manera responsable i previndre danys sobre esta planta marina.

Aposta educativa i investigació

L’acció amb els escolars dels municipis alacantins també s’inclou en la fase interpretativa del projecte i té com a objectiu difondre les bones pràctiques ambientals en la mar per a aconseguir canviar conductes que ajuden a la seua protecció.

Per a això, durante este curs, l’alumnat treballa diversos projectes d’investigació, que presentaran en el II Congrés Escolar de Biodiversitat Marina que se celebrarà el pròxim maig en diferents seus de la Marina Alta, així com en l’Auditori Mar Roig de l’Oceanogràfic de València.

Dibuixos i quaderns de bitàcola

A més, entre les activitats educatives, es posarà en marxa el projecte «Missatge en una botella», que consistix en el lliurament d’un cofre que anirà passant de centre a centre perquè l’alumnat compartisca les seues experiències en un quadern de bitàcola i emplene una gran botella amb les seues bones pràctiques i compromisos ambientals.

Al març s’iniciarà el concurs de dibuix «Posidoniarte» amb els escolars. Els treballs seleccionats es col·locaran en el mobiliari urbà de cada municipi participant per a ajudar a conscienciar a la població local i turistes sobre la posidònica, la planta marina endèmica del Mediterrani.

Amb totes estes accions es pretén contribuir a la difusió del coneixement sobre la biodiversitat marina; a la seua posada en valor; i a la selecció d’eines que fomenten la sensibilització ambiental i l’aproximació a les vocacions i coneixement científic.