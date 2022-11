El projecte Erasmus+ del Colpbol conclou amb una trobada final a València

L’Associació Esportiva (AE) Colpbol acomiada ja el seu projecte Erasmus+ Sport, que ha desenvolupat els dos últims anys junt amb diferents socis europeus. «EU-Colpbol» ha estat liderat des de València per Copava i l’AE Colpbol i desenvolupat junt amb tres universitats —la d’Atenes (Grècia), Kaunas (Lituània) i Craiova (Romania)— i diverses entitats d’atenció a persones amb diversitat funcional d’estos països.

Després de la realització d’algunes mobilitats —com a Grècia i Lituània—, la Comunitat Valenciana va acollir ahir i despús-ahir les sessions finals de l’Erasmus+, amb la participació de prop de 25 persones, reunides a Foios, que van revisar de tot el material creat conjuntament.

El colpbol és un esport mixt, inclusiu i integrador molt present a les escoles valencianes i l’objectiu de l’erasmus va ser estudiar les seues possibilitats entre els col·lectius de persones amb diversitat funcional i discapacitat intel·lectual.

Per este motiu, els socis —professorat universitari, personal de l’AE Colpbol i tècnics de les entitats— han rebut formació i han elaborat diferents materials, tant «didàctics, audiovisuals i adaptats per a les persones amb diversitat funcional», explica Juanjo Bendicho, professor d’EF i creador del colpbol.

«Hem estat ensenyant què és el colpbol i les seues bases; com poden aplicar-ho en les distintes entitats; i hem visitat altres països per a, finalment, acabar a València, bressol d’este esport», explica Bendicho.

Cal recordar que l’AE Colpbol ja tenia experiència internacional —amb accions puntuals en Finlàndia, Alemanya, Haití, Cuba Argentina i Xile...— però en este cas s’ha desenvolupat un projecte «estructurat i formalitzat» que, entre altres coses, ha inclòs la creació d’una plataforma amb activitats pràctiques.

Xarxa europea

Formant de manera directa a professorat universitari i a tècnics de diferents entitats, el projecte europeu pretén que «en cadascun dels països es cree una xarxa formal amb relació al colpbol a la qual s’adherisquen altres associacions, sempre en contacte amb l’AE Colpbol, que dinamitzarà accions, organitzant esdeveniments, campionats…», afirma Bendicho.

Abans de les activitats finals d’esta setmana, cada soci va celebrar un ‘esdeveniment multiplicador’ al seu país, per a explicar els resultats del projecte. A la C.Valenciana va ser a Albalat dels Sorells, el 16 de novembre. Bendicho afirma que una vegada més s’ha demostrat com el colpbol, «allà on l’apliquem, funciona i se perceben els valors que té». «S’ha ratificat que la seua valoraciócom a esport i eina d’inclusió és molt bona», afegix.

De cara al futur, no descarten emprendre un altre Erasmus+, a més de traduir el nou material a altres idiomes, com el francés o l’italià, per a continuar amb la divulgació del colpbol.

Més de 5.000 escolars ja juguen en la lliga oficial

La Lliga Oficial de Colpbol de 2022-23 ja ha començat i fins a nadal se desenvolupa la primera ronda. Durant este trimestre, el campionat autonòmic adscrit als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana se juga en unes 40 jornades, en les que participaran uns 5.000 esportistes escolars. Des de mitjans d’octubre, cada cap de setmana hi ha 4 o 5 jornades en diferents municipis. Després de les vacances será la segona ronda, fins a Pasqua; i les finals, al maig.