Tauló de fotos: Igualtat

compromís contra la violència masclista. El CEIP La Pau de Casinos (Camp de Túria) ha estat un mes preparant activitats entorn el 25N, dia contra la violència masclista. Entre altres, coses, van organitzar una cursa pel poble, en la qual van participar alumnat i famílies, a més de concurs de cartells, anunci de la cursa per la ràdio escolar, mural 25 N, concurs de dorsals... Tanmateix, com a mostra de la conscienciació dels xiquets i les xiquetes, els escolars també van escriure un manifest. Entre altres coses, han demanat que no hi haja «més abusos, discriminació ni violència cap a la dona», un problema que consideren social i contra el qual s’ha d’actuar.

